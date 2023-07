Cairo a un passo da Marca: cosa è andato storto

Il presidente del Torino, noto editore a capo di RCS, aveva aperto in segreto una trattativa con un gruppo editoriale inglese: cosa è andato storto

Urbano Cairo in questo momento è impegnato a consegnare nelle mani di Ivan Juric una squadra competitiva e che sappia andare oltre la semplice salvezza. Finora è arrivato Bellanova, per rafforzare il 3-5-2 del tecnico croato che beneficia della spinta degli esterni, ma ci si aspetta qualche altro colpo in entrata nei prossimi giorni.

Nel frattempo il patron granata aveva avviato in segreto una negoziazione con un gruppo editoriale inglese, FootballCo, per discutere di una potenziale acquisizione da parte del gruppo britannico del quotidiano spagnolo Marca, uno dei punti di forza dell’estremamente variegato portafoglio di RCS, la società fondata da Angelo Rizzoli e che ha come CEO proprio il titolare del Torino Football Club.

La trattativa è stata ben tenuta in segreto dai diretti interessati. Solo ora, grazie alle fonti interpellate da Calcio e Finanza, vengono a galla alcuni particolari di una trattativa che avrebbe aperto scenari inaspettati. Ma che si è arenata anzitempo per motivi disparati

Cairo, no a FootballCo per l’acquisizione di Marca

Gestendo un gruppo editoriale comprendente i maggiori siti e giornali italiani, Urbano Cairo non ha mai avuto intenzione di vendere anche il giornale di punta dell’informazione sportiva spagnola, ossia Marca. Il quotidiano e noto punto di riferimento dei tifosi di Real e Atletico Madrid è presente nel portafoglio RCS tramite la società Unidad Editorial, di proprietà del gruppo editoriale di Cairo. In quest’ultimo, oltre a Marca, è presente anche El Mundo, il secondo quotidiano più venduto in Spagna dopo El Pais.

Calcio e Finanza ha svelato alcuni particolari della trattativa, o presunta tale, iniziata da Cairo con i vertici di FootballCo che avrebbero espresso il desiderio di allargare il loro raggio di azione anche in Spagna. FootBallCo è editore di siti italiani quali Calciomercato.com e Goal.com, ma è attivo principalmente in Inghilterra.

Cairo e FootballCo lo scorso gennaio hanno avuto i primi contatti: obiettivo del gruppo inglese era l’acquisto di Marca. Il che sarebbe stato un affare storico in quanto il gruppo britannico finora ha sempre operato nel mondo dell’editoria online e non in quello cartaceo. Tuttavia, stando alle indiscrezioni di CeF, il presidente del Torino avrebbe rifiutato una prima offerta per l’acquisizione del quotidiano madrileno.

Nessuno esclude che in futuro FootballCo possa riprovarci con una cifra maggiore, ma al momento Marca sembra incedibile per RCS.