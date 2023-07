Calciomercato, Arthur resta in Serie A: colpo dalla Juventus

Il centrocampista brasiliano di proprietà della Juventus, Arthur Melo, è pronto a rimettersi in gioco: colpo in Serie A

Di ritorno a Torino, ora il sudamericano è pronto a sposare un nuovo progetto della big della Serie A. Tanti mesi senza poter toccare la palla per un grave infortunio rimediato: ora il suo futuro potrebbe essere ancora in Italia per dimenticare l’esperienza al Liverpool.

Una voglia immensa di cambiare completamente pagina per rimettersi in discussione. La sua classe è indiscussa, ma finora non è riuscito a completare il suo percorso di crescita perdendo un treno importante per la sua carriera. Ora Arthur Melo è pronto a tornare protagonista per riconquistare anche la Nazionale brasiliana. Ha avuto un calo totale senza potersi imporsi su grandi palcoscenici: ora il possibile rilancio nella big del campionato italiano per provare ad essere protagonista dopo il prestito ai Reds.

Calciomercato, Arthur in Serie A: un colpo per la big

Novità importanti per quanto riguarda il futuro del centrocampista brasiliano, sempre più voglioso di dimenticare il passato. Dal Barcellona alla Juvenuts per poi uscire definitivamente dal progetto bianconero: il prestito al Liverpool non ha dato i frutti sperati anche a causa di un grave infortunio che l’ha tenuto fuori per diverso tempo.

Come svelato dal portale spagnolo Todofichajes.com la Lazio sarebbe partita subito a mille dopo la notizia dell’imminente partenza di Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo sarebbe ad un passo dall’Al-Hilal in Arabia Saudita. Maurizio Sarri avrebbe già comunicato l’urgenza di chiudere il prossimo colpo proprio a centrocampo: così Arthur Melo potrebbe fare al caso proprio dell’allenatore toscano. Il centrocampista brasiliano è pronto a rimettersi in gioco dopo l’esperienza deludente al Liverpool.

All’età di 26 Arthur è voglioso di scendere nuovamente in campo in Serie A sposando il progetto entusiasmante della Lazio, che vuole ambire a traguardi sempre più avvincenti. Sarri ha riportato la compagine biancoceleste in Champions League: ora il sogno si chiama Scudetto. I prossimi giorni saranno decisivi per la chiusura del play brasiliano, che potrà essere utile a Maurizio Sarri per dettare i tempi di gioco alla squadra biancoceleste. Una sorpresa totale per arrivare a rendersi protagonista nuovamente nel calcio che conta dopo aver gettato al vento un’altra stagione. Il suo obiettivo è quello di ritornare a sentirsi completamente un calciatore professionista senza pensare al suo addio.