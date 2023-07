Due portieri per l’Inter: arriva la sentenza

In casa Inter la società è al lavoro in vista dell’inizio di stagione. Marotta ha come priorità quella di non indebolire la rosa.

Il club nerazzurro ha disputato una stagione iniziata male ma che è pian piano migliorata. La squadra di Inzaghi ha vinto due titoli come la coppa Italia e la supercoppa italiana e poi ha raggiunto la finale di Champions League, persa contro il Manchester City.

Nonostante il ko l’Inter ha guadagnato maggiore consapevolezza in ambito europeo e soprattutto ricavato diversi incassi, fondamentali per la salvaguardia economica del club. E’ ormai risaputo che l’Inter debba fare i conti, ormai da qualche anno, con importanti problemi economici e la società deve finanziare il mercato con le cessioni. Brozovic è già andato via (destinazione Arabia Saudita) mentre sono arrivati pezzi da novanta come Davide Frattesi e Marcus Thuram.

Una questione che turba e non poco i tifosi nerazzurri è quella relativa al portiere. In pochi mesi Andrè Onana si è preso la gloria e l’amore dei tifosi, è diventato quasi subito fondamentale ma il club lo ha praticamente sacrificato per finanziare le risorse per il mercato. Manca ormai davvero poco e il giocatore, molto probabilmente, andrà al Manchester United. Il club inglese ha salutato David De Gea e punterà sull’estremo difensore, per cui l’Inter chiede ancora oltre 50 milioni di euro. Il club nerazzurro pensa già ai sostituti, in primis il sostituto di Onana ma anche quello di Handanovic, in scadenza di contratto e con il club non intenzionato a rinnovarglielo.

Inter, le ultime sulla questione portiere

Come riportano i colleghi di Tv Play l’obiettivo dell’Inter è un doppio colpo, uno di esperienza e uno invece molto giovane. I nomi nel mirino sono ormai conosciuti, parliamo del giovane portiere dello Shakhtar Trubin e quello invece del Bayern Monaco Yann Sommer. Inzaghi ha scelto questi due portieri per sostituire Onana e Handanovic hanno le idee chiare.

Circa 10-12 milioni per Trubin, 6 invece per Sommer: 18 milioni del club da investire per la porta mentre l’ex canterano nerazzurro Di Gennaro sostituirà il partente Cordaz, anch’egli andato in Arabia Saudita. La società vuole puntare su Trubin, ma affiancarlo con un calciatore che conosce bene il calcio europeo e che ha una riconosciuta esperienza. L’Inter e Marotta lavorano costantemente, la priorità è ora il portiere e il tecnico vorrebbe conoscere presto chi difenderà la porta del club nerazzurro nella prossima stagione. L’Inter è pronta.