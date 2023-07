Il primo piano che fa ‘discutere’: Diletta ha lasciato tutti senza fiato

Diletta Leotta nell’ennesimo primo piano che non può lasciare indifferenti: fascino maestoso ma non ci sono solo complimenti

Per gli appassionati di calcio, ci vorrà ancora un po’ prima del ritorno in campo delle squadre e del via del nuovo campionato, che ha preso vita qualche giorno fa con la pubblicazione del calendario di Serie A. Nel frattempo, le compagini di preparano a cominciare la stagione in ritiro, ma mancheranno ancora diverse settimane per rivedere i protagonisti sul terreno di gioco. E per rivedere in tv presenze ormai immancabili come quella di Diletta Leotta.

La conduttrice catanese di DAZN è ormai la regina del calcio televisivo, colei che da’ un tocco speciale ai nostri fine settimana, con la sua grande classe e professionalità, ma anche grazie a un fascino entrato nella leggenda e che l’ha resa di fatto la più amata dagli italiani. Un’altra annata di grandissimo successo per lei, che mai come stavolta è sulla bocca di tutti anche nel periodo di vacanza.

Questo non soltanto per gli scatti condivisi sui social che lasciano sempre il segno, ma anche per il fatto che a breve Diletta diventerà madre di una splendida bambina, insieme al suo fidanzato, il portiere tedesco Loris Karius. Gli incoraggiamenti non stanno mancando dalla community alla splendida siciliana, che si sta godendo ogni momento e sta affrontando il suo percorso con il sorriso, con un format che ha preso piede sul web in cui ha provato a trovare risposte a tutte le domande che si fanno largo nella testa delle giovani madri.

Alla fine dell’estate, Diletta diventerà madre e dunque per rivederla in campo con DAZN dovremo aspettare un po’ di più rispetto all’inizio del campionato. Nel frattempo, però, la 31enne è sempre molto attiva su Instagram, dove resta una delle bellezze più eclatanti in assoluto.

Diletta Leotta stavolta esagera: la scollatura più illegale di sempre, “Non ci entrano più in foto”

E come spesso accade, gli scatti pubblicati da Diletta lasciano senza fiato. Con i complimenti che si mescolano a qualche critica, visto il primo piano decisamente ‘esagerato’ della conduttrice.

Panorama molto suggestivo alle sue spalle con la luna piena, ma lo sguardo di tutti finisce, inesorabilmente, sulla vertiginosa scollatura, mai vista così. E la reazione, nei messaggi, è piuttosto variegata da parte di molti degli 8 milioni e 700 mila followers. “Non entrano più in foto neanche col grandangolo“, “Quando dovrò spiegare ai miei figli una cosa illegale, gli mostrerò questa foto“, “Da quando ci sono due lune? Cosa mi sono perso?“, tra i complimenti più arditi. Ma anche qualche stilettata: “Così però te la cerchi nei commenti“, “Non ho più il coraggio di commentare“, “Se si mette di profilo, fa l’eclissi“.