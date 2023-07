Kane al Bayern, l’Inter trema: 100 milioni cash

Un effetto dominio per il calciomercato parte con Harry Kane al Bayern Monaco coinvolgendo anche l’Inter in questa folle estate per i bomber

L’inglese potrebbe vestire la maglia del club bavarese e, allo stesso tempo, aprire uno squarcio importante per tante trattative che, indirettamente, troverebbero il largo proprio con la partenza del centravanti del Tottenham.

Giorni roventi quelli di luglio, e non solo per la temperatura climatica. Il calciomercato comincia a dare le sue prime indicazioni, soprattutto sono i centravanti a rendere caldo il clima fra i top club. Uno su tutti sembra pronto per un trasferimento, avendo probabilmente già aspettato troppo come nel caso di Harry Kane.

È l’inglese il nome forte per il Bayern Monaco, pronto a offrire 100 milioni per quello che sarebbe il vero erede di Lewandowski, seppur dopo un anno dalla partenza del polacco. Un primo affare a smuovere le big, l’Inter ora teme anche per il suo futuro.

Kane al Bayern, dall’Inter il prossimo colpo

Il Tottenham si troverebbe così un tesoro in mano da poter spendere. Il club inglese ha spesso valutato i calciatori dell’Inter, le relazioni ai tempi di Conte sono rimaste sul tavolo dei dirigenti.

Sono stati tanti i big nerazzurri osservati, l’ex tecnico italiano aveva un particolare interesse sportivo per Bastoni, ma potrebbe essere un altro big a lasciare Milano. Quello più insospettabile: Lautaro Martinez al Tottenham, uno shock per tutti i tifosi.

La cifra è considerevole, l’Inter non resisterebbe alla cessione proprio per questioni di bilancio, sacrificando così il suo leader in campo. L’argentino è diventato campione del mondo e, dopo la vittoria in Qatar, ha notevolmente migliorato le sue prestazioni in campo e le sue doti da leadership: fattori che piacciono al club inglese, alla ricerca di figure guida dopo gli ultimi risultati non troppo esaltanti.

Gli Spurs potrebbero così tentare il grande colpo: nove milioni l’anno per Martinez, cifra di assoluto livello e ben più alta rispetto a quella che guadagna in Serie A. Non solo: il quadriennale da offrire all’argentino sarebbe di base, i bonus andrebbero a parte e probabilmente facilmente raggiungibili con il numero di presenze e di gol da realizzare in Premier. Offerta davvero allettante e che farebbe vacillare anche la fede nerazzurra di Martinez.

Sarebbe difficile trovare un sostituirlo, di nomi importanti in giro ce ne sarebbero pochi. In questo caso, con 100 milioni di euro a disposizione almeno il ritorno di Lukaku non sarebbe più un’utopia.