Lacrime nel calcio italiano, c’è l’addio: post commovente

Addio e lacrime, il calcio italiano perde un grande uomo ed un vero campione: tifosi di tutta Italia commossi

Si chiude un’altra bellissima avventura di quelle che non hanno colori. Un’avventura che senza guardare la maglia che indossa il calciatore, ha indubbiamente avvicinato al calcio chi già amava questo sport ed ha potuto farlo ulteriormente, e chi invece magari lo ha sempre guardato distrattamente.

Infatti l’annuncio che è arrivato da poche ore ha dato un gran dispiacere ai tifosi di tutta Italia. Ovviamente, il calciatore verrà forse esaltato maggiormente nelle tv e nelle radio che principalmente parlano delle sue ex squadre, ma anche chi lo ha visto da avversario non può non ammettere che adesso è arrivato un colpo al cuore.

“Dicendo “grazie” tu crei amore. Un amore – il nostro – che non finirà mai. Grazie Fabio, per averci fatto gioire, gridare, saltare e sognare. Grazie di cuore, Capitano. Per sempre uno di noi”. Tramite un tweet, la Sampdoria ha annunciato l’addio a Fabio Quagliarella dopo sette anni e mezzo. Arrivato in prestito dal Torino nel febbraio del 2016, il centravanti di Castellammare di Stabia fu poi riconfermato e mai più ceduto dai Blucerchiati.

Addio nel calcio, italiani in lacrime

Indissolubile l’amore di Quagliarella per la Samp, ma le giocate del campione che ha anche vestito per 28 volte la maglia della Nazionale, hanno fatto spesso alzare in piedi pure i tifosi avversari.

Di reti bellissime ne ha fatte sicuramente anche con la Samp, che adesso ha deciso di lasciarlo andare. Ricordiamo per esempio il tacco volante al Napoli di Ancelotti o la rete da centrocampo al Chievo Verona.

A 40 anni suonati, adesso Fabio Quagliarella può davvero decidere di appendere le scarpette al chiodo. In fondo l’attaccante che ha vestito le divise di Udinese, Napoli, Juve e Torino prima di tornare alla Sampdoria, ha ormai l’età per dire addio al calcio giocato. Probabile che la sua volontà fosse quella di continuare con quella che ormai era diventata la sua seconda pelle, ancora per un altro anno magari… Difficile però ora capire se questo addio possa corrispondere anche ad un ritiro. Staremo a vedere nei prossimi giorni.