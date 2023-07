Tragedia in casa Juve, condizioni critiche per un Big bianconero

Tanta preoccupazione per un’ex leggenda della Juventus. Il giocatore è stato trasportato in ospedale ed è in terapia intensiva

Nelle ultime ore un ex giocatore della Juventus è stato ricoverato in terapia intensiva. Le condizioni della leggenda, al momento restano stabili ma comunque piuttosto preoccupanti.

Stiamo parlando di Edwin Van der Sar, ex portiere della Juve tra la fine degli anni ’90 e gli inizi del 2000. Il portiere olandese è cresciuto nelle giovanili del Noordwijk e dell’Ajax. In Olanda ha iniziato la sua carriera da professionista, debuttando nel 1990. Nel 1999 Van der Sar è stato acquistato dalla Juventus per 17 miliardi di lire, diventando all’epoca il primo portiere straniero nella storia del club bianconero. Dopo due anni in Italia, Van der Sar ha lasciato la Juve per trasferirsi al Fulham, chiudendo l’esperienza con la compagine piemontese con 88 presenze e 74 reti subite.

In Inghilterra, tra Fulham e Manchester United, il portiere olandese classe 1970 ha collezionato 420 presenze in dieci anni. Van der Sar è stato uno dei protagonisti degli anni d’oro dello United, riuscendo a vincere praticamente di tutto con il club inglese: quattro campionati, tre Coppe di Lega, 3 Community Shield, una UEFA Champions League ed una Coppa del mondo per club.

Van der Sar in ospedale: le condizioni dell’ex portiere olandese sono stabili ma destano preoccupazione

L’ex portiere e dirigente dell’Ajax, Edwin Van der Sar, è stato colpito da un’emorragia celebrale mentre si trovava in vacanza in Croazia.

L’olandese è stato caricato su un elicottero e portato d’urgenza in ospedale dove tutt’ora è ricoverato. L’ex leggenda del Manchester United si trova in terapia intensiva, in stabili condizioni.

Qualche settimane fa, Edwin Van der Sar aveva deciso di lasciare la carica dirigenziale all’interno dell’Ajax. L’ex portiere aveva dichiarato di sentirsi «Finito» dopo mesi di lavoro intenso e di critiche, da parte dei tifosi, a causa del terzo posto in campionato. Anche alla moglie Annemarie, capitò un episodio molto simile quasi quattordici anni fa, nel 2009. La compagna di Van der Sar fu ricoverata in ospedale e l’ex portiere dello United ebbe un permesso dal club per poter accudirla.

Nel frattempo, i club nei quali ha militato l’ex leggenda olandese, hanno postato sui loro social messaggi di incoraggiamento verso la famiglia di Van der Sar, con la speranza che le condizioni dell’ex portiere possano migliorare da un momento all’altro. L’Ajax sta aggiornando i tifosi sui propri canali di comunicazione per conto di Annemarie Van der Sar, moglie di Edwin.