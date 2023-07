Calciomercato: altra offerta dall’Arabia, vicino il sì

Ancora la folle offerta dall’Arabia Saudita potrebbe cambiare il futuro del big italiano: ormai ci siamo, il sì è sempre ad un passo

Anche la Serie A è stata travolta dalle dinamiche di calciomercato provenienti dall’Arabia Saudita. Tanti acquisti top, come quelli di Benzema e Cristiano Ronaldo: l’obiettivo è quello di allestire squadre competitive per cambiare il focus. Ormai ci siamo, il sì è ad un passo.

Nelle prossime ore potrebbe arrivare anche l’annuncio ufficiale con la svolta decisiva nell’operazione. Un’idea suggestiva per volare altrove per pensare soprattutto al futuro dei big italiani: in tanti stanno ricevendo proposte allettanti per pensare soltanto al loro bene. L’ultimo sembra essere quello del centrocampista serbo, Milinkovic-Savic, pronto a volare altrove dopo un assalto totale da parte della Juventus.

Calciomercato, colpo dalla Serie A: l’Arabia Saudita sempre più vicina

Ancora un’offerta importante proveniente dall’Arabia Saudita per il top della Serie A. Trattative in corso con la proposta decisiva in vista della prossima stagione: novità importanti nelle prossime ore per chiudere ogni tipo di accordo in vista della prossima stagione.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Rudy Galetti, Domenico Berardi ha dato il via libera per avviare la trattativa con l’Al Nassr, valutando la loro proposta. Il club arabo sta ora preparando un’offerta ufficiale che verrà inviata al giocatore del Sassuolo nelle prossime ore. La situazione è in evoluzione con la possibilità di una cessione eccellente. Il mondo arabo ha travolto l’Europa con innesti di qualità provenienti anche dalla Serie A: da Brozovic all’ultimo Milinkovic-Savic, ora anche Berardi potrebbe lasciare subito il campionato italiano.

Il talentuoso esterno offensivo del Sassuolo e della Nazionale italiana ha sempre preferito di vivere la sua quotidianità con la maglia neroverde, ma ora le dinamiche sono cambiate completamente. La Lazio ci ha provato a lungo per regalare un innesto di qualità a Maurizio Sarri, ma ora l’Arabia Saudita potrebbe avere la meglio per strappare alla concorrenza il profilo di Berardi. Il talentuoso giocatore calabrese ha sempre optato per vivere tranquillamente tra Modena e Reggio Emilia, ma il richiamo del mondo arabo può fargli cambiare completamente idea. Tutto cambia completamente nel mondo del calcio con svolte improvvise per decifrare il proprio futuro: ora si aspetterà l’offerta ufficiale per chiudere subito il trasferimento. Il Sassuolo è avvisato.