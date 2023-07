Colpo di scena Conte, conferma ufficiale: mondo del calcio sconvolto

L’addio di Antonio Conte al Tottenham è stato abbastanza discusso ed emerge ora un episodio davvero clamoroso nella sua avventura inglese

Non è stato facile per Conte gestire gli Spurs, una squadra considerata quasi come anarchica e mai pienamente in lotta per la Premier League. Poche le soddisfazioni per lui in Inghilterra, l’uomo al centro dell’attenzione è rimasto sempre il mister anche a distanza di mesi.

L’ambiente degli Spurs è stato rivoluzionato da Antonio Conte, l’avventura del tecnico italiano nel Tottenham rimarrà nella memoria per un bel pezzo. Non solo per il gioco, quanto e soprattutto per gli episodi che hanno coinvolto lo stesso tecnico, di certo un personaggio che non le manda a dire.

Un nuovo episodio coinvolge il mister leccese, e diventa anche clamoroso per i media esteri. Viene raccontato da uno dei protagonisti del club inglese, che ha rimarcato come Antonio Conte non sia di certo un personaggio tenero nel mondo del calcio.

Episodio al Tottenham, Conte protagonista

Un podcast al centro dell’attenzione, direttamente dal Brasile con Que Papinho a mettere in risalto quanto accaduto con l’ex allenatore di Inter e Juve in Inghilterra. Ed è uno dei “nemici” storici di Conte a rivelare quanto accaduto, senza andare troppo per il sottile. Richarlison svela cos’è successo, il suo rapporto con Antonio Conte si è deteriorato, la punizione dell’allenatore è stata clamorosa.

Il rapporto tra i due non è stato mai buono, tanto che il brasiliano andò anche ad esultargli quasi in faccia, sfidandolo dopo un gol (poi annullato al var).

L’attaccante verdeoro spiega quanto accaduto: “Ammetto di aver commesso un errore quando ho concesso un’intervista dove dichiaravo di volere giocare di più. Più tardi mi sono scusato, gli ho detto che poteva punirmi.

Mi rispose che il capo era lui e me lo ha dimostrato: ha passato due ore a rimproverarmi davanti a tutti in un meeting”. Un modo quanto meno insolito e che fa rumore nel calcio di oggi, dove spesso si tende a ovattare quanto accade all’interno di una squadra.

La vendetta di Antonio Conte è arrivata in maniera pubblica, sfidando così il brasiliano. Il mister si è vendicato sportivamente delle dichiarazioni dell’attaccante verdeoro che, dopo il mondiale in Qatar, sembrava poter aprire un nuovo ciclo con il Tottenham. Non aveva però fatto i conti con la furia dell’allenatore italiano, che non sopporta soprattutto gli atti di insubordinazione negli spogliatoi.