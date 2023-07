Georgina rende bollente l’acqua: costume minuscolo in piscina

Le ultime foto di Georgina Rodriguez fanno venire caldo a tutti. La compagna di Cristiano Ronaldo è più bella e scoperta che mai

Georgina Rodriguez è tra le poche persone al mondo che riesce ad imporre la propria volontà anche senza che ci sia il bisogno di esclamare una sola sillaba, da parte sua. Perché già basta ed avanza la sua sfolgorante presenza a mettere tutti d’accordo.

La compagna di Cristiano Ronaldo ha regalato una nuova serie di scatti da rendere necessario l’intervento dei pompieri. Nella sua piscina in quel delle distese arabiche infatti la temperatura è più elevata del solito. Merito di un costume che sembra essere stato indossato più per mostrare che per nascondere.

E mentre CR7 suda più di quanto probabilmente messo in preventivo con la maglia dell’Al-Nassr, lei si rilassa a mollo sotto al Sole cocente del Medio Oriente. L’acqua non è quella del Mar Rosso o del Mare d’Arabia, bensì quello della piscina della lussuosissima villa che Georgina Rodriguez condivide assieme a Cristiano Ronaldo ed ai tanti bambini che vivono con loro.

Georgina Rodriguez, bella più che mai in piscina

Si tratta dei piccoli Alana Martina dos Santos Aveiro e Bella Esmeralda, che la 29enne argentina ha dato all’attaccante portoghese. E poi di Cristiano Ronald Jr, Mateo ed Eva Maria, che il calciatore ha avuto da altre relazioni. Una vera e propria truppa all’ombra delle palme e dei sontuosi palazzi degli sceicchi.

L’abitazione di CR7 e di Georgina Rodriguez però non è da meno. Ci sono tante stanze, numerosi bagni con pregiata rubinetteria e molte altre comodità. Non mancano poi una grossa piscina ed un vasto garage nel quale potere sistemare un bel po’ di auto da sogno.

Ronaldo del resto possiede una collezione di bolidi e di fuoriserie come poche altre celebrità al mondo si possono permettere. Ed in uno degli scatti pubblicati da Georgina sul suo profilo Instagram si intravedono proprio alcuni di questi veicoli fare capolino dallo sterminato box auto della mega villa di Riyad. Spiccano in particolare una Bentley Continental dal prezzo di listino di 230mila euro ed una Mercedes Maybach GLS 600 da 173mila euro, optional esclusi.

Si era parlato di una crisi anche profonda tra la Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Cosa però smentita dai diretti interessati, così come non corrisponderebbero al vero le voci di un presunto tradimento da parte di lui con una starletta tv del Venezuela.

In risposta a tutto questo gossip, il portoghese e la bellissima argentina si sono fatti vedere insieme in teneri atteggiamenti su Instagram. Proprio a volere smentire con forza tutte queste illazioni sul loro conto. L’amore tra i due ha superato anche un difficilissimo momento, rappresentato dalla morte alla nascita di uno dei bimbi che Georgina ha dato alla luce.

Si tratta di Angel, gemellino di Bella Esmeralda. Il tutto è avvenuto ad aprile del 2022. E prima di allora lei aveva subito anche tre aborti spontanei, come da sua confessione in tv. Ora però la tristezza è messa alle spalle. È tempo di vivere, e per i fan della sudamericana è tempo di ammirarla.