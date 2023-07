L’erede di Bonucci è doppio: ecco i nomi

Bonucci potrebbe lasciare la Juventus, su di lui è piombato fortemente il Newcastle. Il club bianconero, nel frattempo, valuta alcuni possibili sostituti

Nelle scorse ore di mercato si è accesa la pista che potrebbe portare il capitano della Juventus, Leonardo Bonucci, a lasciare i bianconeri per trasferirsi in Premier League, destinazione Newcastle.

Il numero 19 del club piemontese potrebbe, dunque, raggiungere Sandro Tonali che solo qualche giorno fa è diventato un giocatore ufficiale del club inglese. Per il difensore ci sono stati, negli ultimi giorni, anche alcuni tentativi da parte di diverse compagini statunitensi e saudite, ma Bonucci, almeno per il momento, sembrerebbe voler restare in Europa a giocarsi le sue carte in un top team.

Il Newcastle, dunque, potrebbe fare al suo caso, anche perché il club di Premier League nella prossima stagione prenderà parte alla nuova edizione della UEFA Champions League e per Bonucci potrebbe essere una delle ultime occasioni di giocarla.

Il club bianconero, per cedere il cartellino di Leonardo Bonucci avrebbe chiesto almeno 6 milioni di euro per non andare a gravare il bilancio con una minusvalenza. Nel frattempo, la Juventus si sta guardando in giro alla ricerca di eventuali sostituti del difensore trentaseienne. Tra i nomi che stanno circolando nelle ultime ore ci sono quelli di Clément Lenglet ed Eric Garcia, entrambi difensori tesserati del Barcellona.

Lenglet ed Eric Garcia per il dopo Bonucci: ecco la situazione

Con la probabile cessione di Leonardo Bonucci, la Juventus potrebbe acquistare in casa Barcellona il nuovo erede del capitano bianconero. Dalla Spagna, infatti, sono stati proposti sia Clément Lenglet che Eric Garcia.

I due difensori sono in forza al Barcellona. Sia il francese che lo spagnolo non rappresentano più una priorità per Xavi ed il club blaugrana sarebbe pronto a privarsene.

Secondo indiscrezioni spagnole, il Barcellona avrebbe proposto alla Juventus i due difensori esclusi dal progetto futuro. Il ventiduenne, Garcia, vorrebbe giocare più minuti e sarebbe disposto a lasciare il Barcellona. Discorso simile per Lenglet che dopo l’esperienza al Tottenham sarebbe pronto ad una nuova avventura.

Al momento, la Juventus sta valutando i due profili che potrebbero essere acquistati per una cifra poco superiore ai dieci milioni di euro. Per il club bianconero, però, bolle in pentola anche il colpo Aymeric Laporte, difensore del Manchester City molto apprezzato dalla compagine torinese.

Nelle prossime ore verrà, con molta probabilità, svelato il futuro di Bonucci e di conseguenza la Juventus potrebbe affondare il colpo su uno dei due difensori del Barcellona oppure su Laporte del City.