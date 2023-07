Skriniar, un altro sì: cos’è successo a Parigi

Milan Skriniar, ex difensore dell’Inter, ha intrapreso l’avventura col Paris Saint Germain: altro sì dello slovacco, ecco cosa è successo

Nel calcio moderno è meglio non affezionarsi ai calciatori più di tanto. La crescita a dir poco spaventosa della quantità di soldi, all’interno dell’universo del pallone, ha reso assai complicata la permanenza dei protagonisti in determinate squadre. Quello legato al futuro di Milan Skriniar, in tal senso, è diventato uno dei casi più recenti. Nonostante il forte legame con l’Inter, il difensore slovacco ha scelto di accasarsi al Paris Saint Germain.

I tifosi nerazzurri, neanche a dirlo, sono rimasti delusi dalla decisione di colui che per anni è stato un loro beniamino. Anche perché il trasferimento a Parigi è avvenuto a parametro zero, ciò significa che la ‘Beneamata’ non ha guadagnato nulla dalla partenza del centrale classe ’95 in termini economici.

Skriniar, però, si era rifiutato di rinnovare il contratto scaduto lo scorso 30 giugno, di conseguenza eventuali alternative meno dolorose non c’erano. L’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, e il direttore sportivo, Piero Ausilio, avevano provato a cederlo a gennaio, ma il PSG non era disposto ad accontentare la richiesta della compagine lombarda per il cartellino di Skriniar.

Ragion per cui i parigini hanno lavorato maggiormente sul fronte giocatore, accettando di aspettare l’estate per aggiungerlo alla propria rosa. Adesso l’ex Sampdoria sarà chiamato a dare il suo contributo per conquistare la Champions League. Un trofeo che il Paris insegue da parecchio tempo, tanto che sembra quasi diventata una vera e propria ossessione.

Tra l’altro, nell’ultima stagione Mbappe e compagni sono stati eliminati per la seconda volta consecutiva agli ottavi di finale, mettendo a referto un altro fallimento non da poco. Il patron Al-Khelaifi si è reso protagonisti di vari colpi fantastici, ma finora tale dettaglio non è bastato ad invertire la rotta negativa.

Skriniar si è sposato a Parigi: presente anche Pinamonti all’evento.

La società transalpina, dal canto suo, spera che Skriniar possa integrarsi nel migliore dei modi nel nuovo contesto. Ovviamente, lo spera pure il difensore slovacco, desideroso di consacrarsi ad altissimi livelli, dopo essere cresciuto tantissimo nelle fila dell’Inter. Insomma, per il 28enne sono giorni di grande entusiasmo, anche dal punto di vista sentimentale.

Nelle ultime ore, infatti, è andato in scena il matrimonio di Skriniar in quel di Parigi. Il calciatore è convolato a nozze insieme alla sua splendida compagna, ossia Barbora Hroncekova. Per chi non lo sapesse, si tratta di una modella slovacca, che segue costantemente Skriniar già dai tempi in cui giocava alla Sampdoria.

I due fanno coppia da qualche anno e il fresco matrimonio testimonia come siano davvero inseparabili. Dalla loro unione, inoltre, è nata la figlia Charlotte, il 18 ottobre 2020. Al grande evento erano presenti pure Andrea Pinamonti, ex compagno di Skriniar all’Inter, e la sua dolce metà Dasha Lapushka, come si nota da uno scatto pubblicato dall’attaccante del Sassuolo sul suo profilo Instagram. Un altro sì molto importante per Skriniar.