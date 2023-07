Calciomercato Milan, firma imminente: Pioli esulta

Il Milan non intende fermarsi più. Un acquisto dopo l’altro per far tornare a sognare i tifosi rossoneri dopo la cessione eccellente di Tonali

La dirigenza rossonera è partita subito a mille per puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Un momento magico per gli acquisti di fama internazionale dopo la cessione eccellente di Sandro Tonali, che è passato al Newcastle per la cifra record di 70 milioni di euro. Tanti saranno così rimessi subito sul mercato per allestire una rosa super competitiva rinforzando il reparto dalla trequarti in su.

Un mese di luglio bollente in tutti in sensi per Moncada e Furlani, che vogliono così subito agire in prima persona per dimostare tutta la loro competenza. Dopo gli addii di Maldini e Massara, tante dinamiche sono cambiate in casa Milan: il sogno resta quello di tornare protagonista per puntare alla Champions League. Lo Scudetto resta sempre un obiettivo concreto dopo una stagione complicata sotto tanti punti di vista.

Calciomercato Milan, ormai ci siamo: colpo in attacco per Pioli

Lo stesso allenatore emiliano ha rivelato in conferenza stampa la volontà della società rossonera di accontentarlo per quanto riguarda il colpo in attacco. Un profilo nel mirino da tempo per la società milanese, che ora è pronto a fargli sottoscrivere il nuovo contratto.

Ormai ci siamo per il colpo in attacco per Stefano Pioli. Come svelato dal portale onefootball.com, Alvaro Morata sarebbe pronto a vestire la maglia rossonera dicendo addio all’Atletico Madrid. L’attaccante spagnolo avrebbe così rifiutato le varie proposte proveniente dall’Arabia Saudita per tornare in Italia, dove ha conosciuto ormai da anni la moglie, l’influencer Alice Campello. El Cholo Simeone non direbbe addio alla sua partenza per chiudere subito l’affare con il top club italiano.

L’attaccante spagnolo conosce molto bene la Serie A dopo gli anni magnifici vissuti a Torino con la maglia bianconera: Milano sarebbe per lui casa facendo così riavvicinare la moglie agli affetti personali. Un momento delicato per chiudere l’affare in tempi brevi anticipando la folta concorrenza delle big d’Europa: usato sicuro per Stefano Pioli che non vede l’ora di riabbracciare il sostituto dell’ormai ex top Zlatan Ibrahimovic. Affare in dirittura d’arrivo con la firma imminente per l’attaccante spagnolo: ormai ci siamo, altro colpo da urlo per l’allenatore emiliano. Un innesto di qualità assoluta pronto a rinforzare sempre di più la compagine rossonera.