Napoli: arriva il nuovo Kvara, Garcia accontentato

Il Napoli inizia a muoversi sul calciomercato. Sono diversi gli obiettivi messi nel mirino e presto potrebbe arrivare anche il nuovo Kvara.

E’ tempo di iniziare a trovare i giusti rinforzi per consentire a Rudi Garcia di avere una squadra a disposizione sicuramente molto competitiva. Dopo alcuni giorni di riflessione, in casa Napoli si sono rotti gli indugi ed ora si fa sul serio per consentire al tecnico di avere il prima possibile una rosa competitiva.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Napoli ha individuato il nuovo Kvaratskhelia in questo calciomercato ed è pronto a regalarlo a Rudi Garcia. Non sarà semplice per la concorrenza, ma si tratta di un colpo assolutamente importante per i partenopei.

Calciomercato Napoli: regalo a Garcia, ecco il talento argentino

Il Napoli sta iniziando a muoversi con molta attenzione sul calciomercato e sono diversi i giocatori nel mirino del club partenopeo e sulla lista di ADL. Per il momento, come detto in precedenza, sono in corso tutti i ragionamenti per capire meglio gli obiettivi centrare per provare ad alzare il livello della rosa a disposizione di Rudi Garcia. Si tratta di un colpo importante e per questo motivo vedremo nei prossimi giorni se si arriverà o no alla fumata bianca.

Stando alle ultime informazioni, Thiago Almada è nel mirino del Napoli in questo calciomercato. L’addio di Maldini e Massara ha portato il Milan a portare ad un passo indietro e quindi i partenopei potrebbero avere il via libera in questa operazione. Poi resta da capire se il calciatore darà il via libera a questa operazione.

Stiamo parlando di un classe 2001 e, quindi, stiamo parlando un talento importante e destinato in futuro ad ottenere dei grandissimi risultati. Vedremo cosa succederà in futuro e se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca per capire meglio cosa succederà in futuro.

Il nome, come detto, piace molto al tecnico francese e per questo motivo ci attendiamo delle novità molto importanti nel giro di davvero poco tempo in questo senso. Vedremo cosa succederà e quali sarà l’esito di questa trattativa.