Colpaccio in Serie A: Muriel sbarca a Milano

L’attaccante colombiano, reduce da una stagione sottotono, potrebbe essere l’idea low cost del club meneghino

Forse il treno della big è stato perso. Forse avrebbe dovuto chiedere con più decisione la cessione qualche anno fa, quando i top club si stavana accapigliando per il suo cartellino. La famiglia Percassi però ha sempre alzato le barricate sul suo gioiello, che in taluni periodi è stato talmente devastante da trascinare quasi da solo la compagine orobica alle consecutive qualificazioni in Champions League accumuate negli ultimi anni. Con la rilevante eccezione di quanto non raggiunto nel 2021/22.

È accaduto così che Luis Muriel, formidabile attaccante troppo spesso vittima di infortuni che ne hanno in qualche modo stroncato le illimitate potenzialità, è rimasto agli ordini di Gasperini. Perdendo però progressivamente il suo status di titolare inamovibile. Nell’ultimo campionato sono stati sì 29 i gettoni in Serie A, ma molti dei quali subentrando dalla panchina. Il valore assoluto non si discute: se la sfortuna desseun po’ di tregua all’ex Udinese e Fiorentina, il sudamericano è ancora in grado di fare la differenza. Lo sa bene il top club che, approfittando della favorevole situazione contrattuale del giocatore, sogna il colpo low cost.

Idea Muriel, Pioli ci pensa

Impegnato a rimpinguare un fronte offensivo che ha già visto gli addii, per diversi motivi, di Zlatan Ibrahimovic e di Brahim Diaz – e con la cessione di Divock Origi praticamente certa- Stefano Pioli è a caccia di un bomber da affiancare agli ultimi due alfieri rimasti in attacco: Rafael Leao ed Olivier Giroud. Il sogno, nemmeno troppo nascosto, si chiama Alvaro Morata, per il quale anche la Roma spinge forte. Gli altri nomi, da Balogun a Taremi, sono complicati da raggiungere. Ecco che allora la vecchia fiamma Muriel potrebbe tornare ad illuminare la scena.

Il club rossonero aveva ingaggiato un’aspra battaglia di mercato – che non aveva visto nè vincitori nè vinti – con l’Inter per il colombiano. Ora che i nerazzurri non sono più interessati al calciatore, il Milan avrebbe via libera. Anche perchà il contratto che lega Muriel all’Atalanta scade nel prossimo giugno.

Con 5 milioni, ma forse si riuscirebbe a strappare un prezzo addirittura migliore, il Diavolo potrebbe convincere il club orobico a cedere il suo attaccante. Ovviamente l’idea che porta al giocatore ex Siviglia verrebbe battuta con forza soprattutto nella seconda parte del mercato estivo. Quando fosse eventualmente certa la fumata nera per uno degli obiettivi principali.