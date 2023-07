Destinazione surreale per Bonucci in Italia, tutto stravolto

Non accennano a placarsi le notizie di mercato. Una trattativa clamorosa potrebbe stravolgere tutto in casa Juventus: questa estate Leonardo Bonucci potrebbe dire addio ai bianconeri.

Il difensore della Juventus, complici i diversi acciacchi fisici patiti, ha giocato molto meno nella stagione appena conclusasi. L’idea che Bonucci possa trasferirsi altrove per trovare più spazio adesso sembra tutt’altro che remota.

Nelle ultime ore, infatti, sarebbe venuta fuori una trattativa che potrebbe lasciare sconvolti i tifosi juventini. La possibile destinazione di Bonucci è da non credere. Rischia di concludersi, dunque, la lunga militanza del numero 19 in bianconero che dura ben dodici anni, ma intervallata dall’anno trascorso al Milan. La trattativa non è ancora decollata ma, nel caso il calciatore spingesse per andare via, potrebbe concretizzarsi molto velocemente.

La Juventus sta cercando, giorno dopo giorno, di uscire dal periodo buio e negativo in cui è piombata. Da due anni, infatti, i bianconeri non portano trofei a casa e, come se non bastasse, le note vicende giudiziarie complicano non poco il tentativo di rinascita. Rinascita che, mercato permettendo, potrebbe consegnare a Massimiliano Allegri una rosa profondamente rinnovata, in linea con i costi e con le volontà delle parti in causa.

Nuova avventura per Bonucci: destinazione clamorosa per il difensore

A tenere banco in casa Juve ci sono diversi nomi ‘grossi’ in uscita. Chiesa e Vlahovic dovevano essere le risorse per competere nell’élite anche nel futuro, ma le difficoltà economiche e giudiziarie potrebbero costringere la Juventus a cederli in caso di offerta congrua. Dopo gli addii di Di Maria e Paredes, e quello probabile dei due ex viola, potrebbe consumarsi un’ulteriore separazione in bianconero: quella di Leonardo Bonucci.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, oltre al ruolo sempre più marginale nel progetto bianconero, la cessione di Bonucci permetterebbe alla Vecchia Signora di liberarsi di un pesante ingaggio. Per l’ex difensore di Milan e Bari, inoltre, sarebbe spuntata una pretendente. Si tratta della Sampdoria, allenata dall’ex compagno Andrea Pirlo.

Il difensore italiano è stato per anni al centro del progetto, ma l’età che avanza lo ha parecchio limitato nell’ultima stagione. Nella Serie A 2022/23, infatti, Bonucci ha messo a referto solo 16 presenze, bottino magro e che spinge Allegri a meditare una Juve senza di lui.

La palla adesso passa a Bonucci, il quale dovrà capire se sposare il progetto blucerchiato di Radrizzani e Pirlo, e quindi accettare la Serie B, o provare a rimanere ancora ad alti livelli per dimostrare di esserne ancora all’altezza.