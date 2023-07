“Deve andare via subito”: il direttore non ha dubbi

Nel Paris Saint Germain delle grandi stelle c’è un calciatore tra Verratti, Neymar e Mbappè che dovrà partire immediatamente dalla Francia

Una sorta di anticipazione di mercato importante che proviene da un direttore che ha fatto la storia. Il trasferimento sarebbe davvero clamoroso, aprendo così un effetto domino in tutta l’Europa del calcio che conta.

La prossima stagione sarà quella della rivalsa del Psg, con un nuovo corso per puntare direttamente alla Champions League. Prendendo spunto anche dal Manchester City, il sodalizio francese vorrà dimostrare che i soldi possono portare anche al grande trionfo, ma se usati con criterio e consapevolezza.

Una necessità importante per Luis Enrique, pronto a fare a meno di un campione. Tre gli indiziati maggiori come Neymar, Mbappè e Verratti, uno di loro sembra aver già le valigie pronte e fanno discutere le dichiarazioni di chi lo conosce molto bene.

Psg, parte subito un top player

Una partenza immediata e qualsiasi sarà il contesto: la cessione spiazzerà tutto il calciomercato estivo, innestando così un movimento di calciatori non indifferenti, colpendo ovviamente anche la Serie A. Come riportato dall’Equipé, ne è certo Leonardo, ex direttore sportivo dei francesi che ha già individuato chi dovrà andarsene il prima possibile da Parigi: “Mbappè deve lasciare subito il Psg”.

Dichiarazioni che fanno rumore in Francia, soprattutto considerando come il futuro dell’attaccante sia tutt’altro che definito. Non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno 2024, e il Paris Saint Germain non vorrà perderlo a costo zero. In tutto ciò, arrivano le dichiarazioni di Leonardo che ha avuto modo di apprezzare dal vivo il talento dell’attaccante, e gli ha consigliato di fare le valigie il prima possibile, ovviamente subendo anche la furia dei tifosi sui social.

L’ex milanista ha spiegato perché dovrebbe andare via: “Negli ultimi due anni Mbappè, con i suoi comportamenti, ha dimostrato di non essere capace di guidare una squadra. È un grande giocatore, ma non è un leader, un grande goleador ma non uno che crea calcio e non è facile costruire una squadra intorno a lui”. Una dichiarazione che spiazza, il Real Madrid interessato a Mbappè come si comporterà?

Sicuramente gli spagnoli non si lasceranno convincere dal pensiero di Leonardo e rilanceranno le loro offerte a club e calciatore. Il Psg vorrà incassare i famigerati 200 milioni di euro per stravolgere poi la rosa e puntare almeno su un top player come Osimhen del Napoli, come sostituto al centro dell’attacco.