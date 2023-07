Il capitano da Di Francesco: via libera Roma

La Roma ha dato il via libera per il trasferimento di uno dei suoi talenti più pregiati. La neopromossa è pronta al forcing finale

I giallorossi hanno un settore giovanile decisamente di alto livello. Non è un caso il fatto che il campionato Primavera appena trascorso abbia visto tra le principali rivelazioni proprio i giovani della Roma.

Tutto questo è sintomo di una società che ha deciso saggiamente di puntare sulle strutture giovanili, trovando come moneta di scambio progettualità e risultati convincenti. E perché no, permettendo loro anche di avere dei giocatori da poter cedere per fare cassa.

Storicamente i giovani giallorossi sono sempre stati dei pezzi pregiati, avendo una tradizione duratura e dalle radici profonde. Basti pensare a Bove, Zalewski, Volpato e tanti altri.

Di recente, una delle nuove scoperte della Roma di cui si è fatto un gran parlare è Giacomo Faticanti, classe 2004 nonché centrocampista con la fascia da capitano al braccio. Per coloro che appartengono alla sponda giallorossa essere capitani del club è un qualcosa di indescrivibile. E probabilmente anche per il diretto interessato sarà lo stesso. Un mix di emozioni senza pari.

Per il giocatore è tuttavia arrivato il momento di dimostrare il suo talento anche in contesti più provanti.

Ha tutte le carte in regola per poterlo fare, e soprattutto le pretendenti che possano permettergli di fare ciò non mancano affatto. Ebbene, il suo esordio in prima squadra potrebbe avvenire proprio con una vecchia conoscenza che già in precedenza ha avuto modo di accoglierlo con sé.

Nel 2018 il giocatore è passato alle giovanili del Frosinone, e questa volta potrebbe riavvicinarsi a questa realtà con un occhio del tutto differente.

In ottica di mercato questa è solamente un’ipotesi, ma la suggestione in sé è innegabile che possa essere vantaggiosa per tutte le parti coinvolte.

Faticanti pronto al grande esordio

L’esordio da professionista di Faticanti non è ancora avvenuto. Ma potrebbe non mancare poi così tanto per vederlo nel mondo dei grandi. Grazie alla sua qualità non sarà di certo un problema sopperire al gap generazionale che intercorre con buona parte dei giocatori, considerando che si tratta di un giocatore che non ha nemmeno 19 anni.

Per lui ci potrebbe essere il Frosinone alla finestra, squadra che Di Francesco allenerà con il tentativo principale di rimanere in Serie A. Lui è una vecchia conoscenza della Roma giallorossa, e sa bene quanto i suoi talenti possano fare comodo.