In costume è sontuosa: Elenoire Casalegno lascia a bocca aperta

Elenoire Casalegno è sempre sontuosa: la bella show girl non perde un colpo e lascia sempre a bocca aperta le sue migliaia di followers.

Come fai solo a pensare, guardandola a primo impatto, che abbia davvero 47 anni? Ligure di Savona, biondissima, show girl tra le più amate del nostro panorama televisivo, fisico da urlo: stiamo parlando della procace e divina Elenoire Casalegno.

Pochi ma intensi i grandi amori che ha avuto alle spalle: da giovanissima la storia con Vittorio Sgarbi, che l’aveva conquistata non solo per il suo fascino intellettuale. Stando a ciò che ancora oggi racconta, lo trovava bellissimo, ma soprattutto c’èra con lui anche una grande intesa fisica. Anche se chiamarlo amore forse era troppo.

La Casalegno ha avuto una figlia da giovanissima, che rischiò anche di perdere nei mesi finali del parto, come ha raccontato di recente a Verissimo, confessandosi alla Toffanin. L’amore con Dj Ringo, padre della sua unica creatura, fu di quelli intensi, di quelli veri, ma anch’esso ahimè fugace, anche se lasciò il segno nella sua vita. La relazione (non si sono mai sposati) naufragò presto, ma dalla loro unione nacque Swami, oggi 23 anni, quello che la Casalegno definisce, senza dubbio alcuno, come “il capolavoro della sua vita”.

Sentimentalmente sfortunata? Beh, non si può dire che in questi 20 anni la bella Eleonoire non abbia avuto uomini al suo fianco, ma oggi ammette di essere single, di pensare solo a se stessa e alla figlia. Nel 2014 ha sposato, ecco le sue prime nozze a 38 anni, ecco un altro grande grande amore, l’ex direttore di Rete 4, Sebastiano Lombardi, da cui ha annunciato la separazione nel 2017 tramite un post sul proprio profilo Instagram. Dal 2019 è impegnata in una relazione con un broker finanziario di nome Andrea. I due hanno una storia a distanza: lei vive a Roma e lui risiede a Milano.

Show girl dalla bellezza mozzafiato: la Casalegno incanta dalla Romagna, fisico da urlo

La Casalegno, una cosa è certa, continua a essere una delle donne più belle della nostra tv. Alla soglia dei 50 il suo profilo instagram è pieno zeppo di followers, al momento sfiorano il milione. Ci sarà un motivo di tanta popolarità? Ma l’avete vista bene?

Biondissima, fisico curatissimo e palestrato, occhi di cielo: da far impallidire qualunque ventenne. Alta, altissima, corpo slanciato da modella, ancora oggi potrebbe sfilare su qualunque passerella. In questa caldissima estate la vediamo in giro per l’Italia, tra momenti di svago e impegni nel mondo dello spettacolo, quello in cui ha ancora un posto importante, non potrebbe essere altrimenti.

Il pubblico le è affezionato, ricorda con trasporto il suo passato televisivo e ancora oggi immagina per lei un ruolo di primo piano. Era una ragazzina, il programma si chiama Pressing, accanto a lei c’era un certo Raimondo Vianello. Basterebbe questo per celebrare il passato televisivo di Eleonore.

Intanto noi ce la godiamo così, bella come il sole, mentre si gode il mare della Romagna, a Marina di Ravenna. Impossibile non impazzire per lei!