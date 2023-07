Jessica Aidi, ballo scatenato in bikini: l’estate bollente di lady Verratti

Lady Verratti è scatenatissima: accanto a Marco sta vivendo una estate davvero bollente. E’ un ciclone di bellezza e fascino

Una cascata di capelli ricci che ti travolgono, ti lasciano a occhi aperti. E poi un fisico sinuoso, perfetto, che lei spesso, sul suo profilo social, mostra in un sottile gioco di vedi e non vedi.

Lo capisci subito, dagli abiti che indossa, dallo stile, dal portamento, dallo sguardo, che parliamo di una super modella. 30 anni, Jessica Aidi, origini algerine e marocchine, francese di Montpellier, è dal 2022 la consorte di Marco Verratti, metronomo instancabile del Paris Saint Germain e colonna della nostra nazionale, nonché campione d’Europa.

Una calda estate di divertimento, per lei, e di batticuore per noi: Jessica, con i suoi video, con le sue foto, sta mettendo a dura prova le nostre coronarie.

Non disdegna di mostrare “le sue grazie”, erotismo e seduzione sono le parole d’ordine. Yacht di lusso, luoghi esotici, viaggi in giro per il mondo che il suo lavoro di modella le consentono: la bella francesina mostra, al popolo del web, sentimenti come felicità, appagamento personale, gioia. E non sembra affatto, come spesso accade, che siano atteggiamenti di circostanza.

Jessica Aidi: passerella, amore ed estate bollente per Lady Verratti

Innamoratissima del suo Marco, lo ha sposato da poco più di un anno, entrambi sono i perfetti parigini. Lui, a parte la parentesi del torneo cadetto vinto con il Pescara di Zeman a inizio carriera, accanto a Lorenzo Insigne e Ciro Immobile, nella nostra serie A non ha praticamente mai messo piede.

All’ombra della Torrei Eiffel ha trovato la sua dimensione perfetta. 11 stagioni, 416 presenze nella prima divisione francese, 9 titoli nazionali, 6 coppe di Francia, 9 supercoppe francesi, ma soprattutto il titolo di campione d’Europa da protagonista con l’Italia di Mancini.

Lei è la perfetta francese: origini multietniche, come una buona metà dei transalpini di nuova generazione, una grande carriera davanti: sono la coppia d’oro del momento. Belli, realizzati nella vita, economicamente fortunati, talentuosi e innamoratissimi: lui, secondo i bene informati, perse la testa e lasciò per lei moglie e figli (che vivono ancora a Parigi). E’ arrivato il divorzio ed è arrivato il nuovo matrimonio. Cova sotto la cenere, per la bella Jessica, il desiderio di maternità.

In attesa i progetti di vita “maturino”, noi ce la godiamo sul web in tutto il suo splendore. In questo video indossa un costumino davvero succinto, il fisico è da Ninfa delle Acque. Salta, balla, sorride, la pressione si alza: poi si tuffa in acqua come uno splendido Delfino. Movenze feline, corpo da urlo, Jessica si sta godendo sole e mare, in attesa di riprendere la carriera sulle passerelle e di seguire il marito, blindatissimo, nonostante le solite voci.