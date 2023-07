Lato A incontenibile: Diletta Leotta è esagerata

La giornalista di DAZN torna a splendere sui social con uno scatto davvero incredibile: il lato A di Diletta è semplicemente esplosivo

Il mondo dello spettacolo l’ha accolta e, in pochi anni, incoronata come uno dei personaggi più amati e seguiti del momento. I suoi profili social rimangono tra i più ricercati e cliccati: Diletta Leotta è sempre di più sulla cresta dell’onda.

La bella siciliana ha una fan base molto solida che ad ogni suo aggiornamento sui social la segue e accompagna in ogni istante della sua giornata. L’estate è arrivata, le temperature salgono e la Leotta di certo non aiuto a rinfrescare i suoi tantissimi ammiratori. Perchè le foto che la bionda giornalista posta, che si tratti di lavoro o per puro svago, hanno sempre una cosa in comune: la disarmante sensualità di Diletta.

Diletta Leotta nasce a Catania il 16 agosto 1991 e ha iniziato la sua carriera da giornalista Sky, passando poi a Mediaset fino a diventare la ‘traghettatrice’ e volto di DAZN. Si è lauerata in Giurisprudenza presso la l’Università degli studi di Catania ed una delle sue primissime apparizioni – in ambito sportivo – risale al programma di Italia 1 condotto da Pierluigi Pardo: ‘Tiki-Taka’.

Ma Diletta è anche un’affermatissima speaker radiofonica, tra le più importanti e apprezzate nel nostro paese. Da diversi anni lavora per ‘Radio 105’ diventandone il volto femminile. Su Instagram conta ben 8,7 milioni di seguaci e da qualche mese l’attenzione di tutti è rivolta alla sua vita amorosa.

Diletta esplosiva: il lato A fa girare la testa

Dopo una marea di presunti flirt, la Leotta ha finalmente trovato l’amore della sua vita. È molto legata a Loris Karius, fresco del rinnovo contrattuale con il Newcastle. Dall’estremo difensore Diletta, tra circa un mese e mezzo, darà alla luce la sua prima figlia. Ma è sui social che, ultimamente, la Leotta sta facendo impazzire proprio tutti grazie alle sue foto.

“Work in progress, 80% completed”, scrive la bella giornalista in riferimento al pancione della sua piccola nascitura. Manca poco, pochissimo. Ma intanto le forme della Leotta, come è giusto che sia, diventano a dir poco esplosive. Ed i fan, incontenibili pure loro sui social, si sono scatenati tra migliaia di likes e commenti. Il lato A della speaker siciliana è giunonico, con la strettissima magliettina bianca che lascia ben poco spazio all’immaginazione degli ammiratori.

Diletta è più bella che mai: forme sinuose, un corpo in grande forma nonostante la gravidanza agli sgoccioli e la solita fotogenicità che le dà ancora oggi un enorme risalto sui social network. Il web, ancora una volta, è impazzito per lei. Ed i motivi sono sotto gli occhi di tutti: 246mila likes e ben oltre 1000 commenti in poche ore la dicono lunga sulla capacità della Leotta di attirare a sè le masse grazie alla sua infinita bellezza.