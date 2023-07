Inter, nuovo assalto a Lautaro: 60 milioni più un giocatore

L’Inter rischia grosso: il top club ha puntato Lautaro Martinez con una ricchissima offerta di scambio che Marotta potrebbe accettare

L’estate dell’Inter sta velocemente prendendo forma, con una sessione estiva di calciomercato che vede certamente i nerazzurri tra i club maggiormente in movimento da qui a qualche settimana. Entrate ma soprattutto uscite, in uno scenario che mira ad accontentare Simone Inzaghi.

Tra i pali pare proprio che Andrè Onana sia destinato in breve tempo a vestire la casacca del Manchester United: un affare da 50 e passa milioni che dalla Pinetina era impensabile poter rifiutare.

In difesa, poi, ha già salutato da tempo Milan Skriniar che ha deciso di sposare il progetto del PSG lasciando un vuoto difficile da colmare al centro della difesa. E se Bastoni ha da poco rinnovato, occhio a de Vrij che comunque dovrebbe rimanere a Milano nonostante il contratto scaduto più di una settimana fa. A centrocampo hanno lasciato Gagliardini e soprattutto Marcelo Brozovic che, dopo il tira e molla invernale con il Barcellona, ha accettato la corte multimilionaria dell’Al-Nassr. Al suo posto ci sarà Frattesi che, nonostante la corte spietata di Milan e Roma, ha voluto i nerazzurri a tutti i costi.

I ‘dolori’, però, rischiano di arrivare in attacco. Perchè se è vero che Marcus Thuram rimane un grande colpo per rimpiazzare il già partito Dzeko, è altrettanto vero che due delle stelle della Milano nerazzurra rischiano di salutare. Il primo è Romelu Lukaku, per il quale si tratterà – al ribasso – con il Chelsea. Occhio soprattutto a Lautaro Martinez che, nonostante il rinnovo fino al 2026, continua a far gola a diverse grandi società sparse per l’Europa: una su tutte, il PSG.

Lautaro Martinez, il PSG fa sul serio: due opzioni per l’Inter

Il club di Al-Khelaifi ha scelto Luis Enrique per guidare la squadra campione di Francia ad un altro anno di successi: e tra le priorità dell’allenatore spagnolo vi sarebbe la firma di un grande bomber. Appunto, Lautaro Martinez. Il PSG sembrerebbe disposto ad un’offerta davvero ghiotta per convincere la ‘Beneamata’ a dire sì alla cessione del ‘Toro’.

Il PSG ha infatti intenzione di offrire al club di Steven Zhang una cifra di 60 milioni di euro, seguita da una contropartita a scelta tra due nomi. Il primo è Julian Draxler, fantasista tedesco che nell’ultimo anno ha vestito in prestito la maglia del Benfica. Il 29enne, che ha segnato 2 gol in 18 presenze (e soli 760′ in campo) potrebbe essere una pedina jolly utile per Simone Inzaghi.

Ma è il secondo profilo quello che potrebbe davvero fare comodo all’Inter: Renato Sanches. Il portoghese è approdato sotto la Tour Eiffel appena un anno fa con grandi aspettative al seguito. Ma le sue prestazioni sembrerebbero aver convinto la società francese – ed il calciatore stesso – a valutare seriamente l’addio. Lautaro Martinez, insomma, può regalare nuove vie sorprendenti dal mercato estivo: Luis Enrique ed il PSG sono pronti a fare sul serio.