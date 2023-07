Lady Acerbi incendia Instagram: lo scatto da censura

Lady Acerbi manda in visibilio il popolo del web. Lo scatto è da censura, la bellezza di una vera e propria “dea bionda” lascia senza fiato.

Si definisce “mamma, amica, moglie, avvocato”, le migliaia di followers che la seguono sono letteralmente innamorati della sua verve, della sua energia, della sua fisicità, di una bellezza con pochi termini di paragone.

Ama mostrarsi, e a buona ragione, possiede “quelle qualità” che non passano certo inosservate. Lei è la Lady Acerbi, l’affezionata consorte del difensore dell’Inter Francesco, colonna della difesa nerazzurra, uomo d’esperienza, gigante che protegge la propria area di rigore dagli assalti avversari.

Claudia Scarpari è la consorte di Francesco Acerbi ed è scatenatissima sui social: ancora di più, in questo momento della sua vita, “sprizza” gioia da tutti i pori dal momento che è incinta e aspetta il suo secondo figlio dall’ex Lazio e Sassuolo. Claudia e il suo “gigante buono” aspettano un maschietto: lo hanno annunciato nello scorso marzo.

A riempire di felicità la loro quotidianità c’è già la piccola Vittoria, nata nel 2021. Da ricordare che Claudia ha già due figli avuti da una precedente relazione.

Claudia Scarpari: scatenata sul web, le foto sono da censura

Movenze da 20enne, corpo favoloso, lato A e lato B da urlo, voglia di provocare e di mostrarsi ma non senza eleganza, charme e fascino. Claudia Scarpari è una star dei social ed è impossibile non comprendere le ragioni della sua popolarità.

Si dice che una donna, innamoratissima del suo uomo come lei, e oltre tutto in attesa di una dolce creatura, con il pancione sia ancora più bella. Lady Acerbi è la perfetta dimostrazione che tutto questo è vero. Il corpo “scolpito” dalle forme della gravidanza è meraviglioso e Claudia non ha timore a mostrarsi in tutto il suo splendore.

Eccola decidere di farsi un selfie completamente nuda, con il pancione in bella mostra. E’ favolosa. Avvocato mantovano, biondissima, viso angelico, una vera Dea della Bellezza, ma anche un inno alla vita e all’amore. Le immagini sul suo profilo social non mentono. E’ vero, il risvolto sexy non manca, ma, prima di tutto, ciò che si intravede è l’immagine inequivocabile una mamma, una donna felice, una moglie pazza del suo uomo e della sua bambina, al settimo cielo per la creatura che arriverà. Una coppia perfetta, serenità e complicità da fare invidia, in tempi in cui la stabilità nei rapporti è merce assai rara.

E mentre la parola d’ordine, il messaggio che domina, è “insieme per sempre”, Claudia si mostra come mamma l’ha fatta e ci ha strabuzzare gli occhi. Una bomba bionda e sexy, perfetta in tutto e per tutto.