Bomba dalla Spagna: nome nuovo per la Juve!

I bianconeri avrebbero messo gli occhi su un profilo incontrato in Europa League. Gli incastri dell’affare

I bianconeri sono attivi in tutti i reparti. In particolare, il neo direttore tecnico, Cristiano Giuntoli, si sta occupando dell’attacco. In quella zona, Massimiliano Allegri al momento ha quattro carte certe. Moise Kean è stato riscattato dall’Evrton per 28 milioni, Arkadiusz Milik è stato riacquistato dal Marsiglia per circa 6 milioni. Oltre a loro due, certamente nella prossima rosa, ci sono Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. La Vecchia Signora, senza i soldi della Champions, potrebbe sacrificarli entrambi.

L’ex ds del Napoli, insieme con Giovanni Manna, ds dell’Under 23, è stato a Londra in cerca di potenziali compratori. L’azzurro ha un contratto fino al 2025 da 5 milioni netti l’anno. Di cartellino è costato 54 milioni. Ancora più caro il serbo per il quale, nel gennaio 2022, di milioni, sempre alla Fiorentina, ne sono stati versati 80. Il mancino inoltre, fino al 2026, guadagna ben 7 milioni netti a stagione.

Ovviamente alla Continassa bocche cucite, ma considerato anche il rapporto “ballerino” delle due punte con l’allenatore toscano, uno dei due sarà certamente sacrificato. Ora dalla Spagna arriva una traccia per un potenziale bersaglio bianconero.

Punta centrale: la Juve su En-Nesyri

In casa bianconero ancora si leccano le ferite per la brutta sorpresa firmata Al-Hilal. La Juventus infatti pensava di poter portare a Torino Sergej Milinkovic Savic.

Forte dell’ok del giocatore e del contratto in scadenza con la Lazio nel 2024, Allegri l’aveva indicato quale priorità. Il colpo del fondo PIF ha spiazzato tutti, ora i tifosi della Zebra si aspettano qualcosa in entrata.

Secondo il sito todofichajes.com, la Juventus avrebbe messo gli occhi sul Youssef En-Nesyri. Il marocchino è un volto noto, avendo segnato il momentaneo 0-1 nella semifinale d’andata di Europa League contro il Siviglia; al 90° pareggiò Federico Gatti.

La punta centrale, scadenza 2025 e compenso da 1,45 milioni netti l’anno, resta un profilo assolutamente alla portata per costi. Per arrivare all’attaccante andaluso, la Juve deve prima cedere. La speranza è che il PSG, su indicazione del neo-tecnico Luis Enrique, spinga l’acceleratore per Vlahovic. Quattro gol e 1 assist in 9 match di Europa League, 8 sigilli e 1 assist in 31 match di Liga, En-Nesryi lo scorso anno era nel mirino di diversi club della Premier.

La valutazione che ne fa il Siviglia è di circa 40 milioni, la sensazione è che la cifra possa scendere, viste le condizioni economiche del club. Il trionfo contro la Roma a Budapest ha salvato una stagione che ha visto l’esonero di due tecnici come Lopetegui e Sampaoli, quindi l’addio verso l’Aston Villa dello storico ds Monchi, rilevato da Victor Orta.

Come riferito lo scorso 4 luglio da Pedro Pablo Parrado a Radio Marca, il presidente José Castro avrebbe comunicato alla nuova direzione sportiva la necessità di sanare un debito di 90 milioni di euro. Insomma, tutti cedibili per evitare il baratro. La Juve assiste attenta, ma prima dovrà cedere.