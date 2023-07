Canalis rovente: di spalle il bikini è un filo, che visione

Elisabetta Canalis sfodera tutto il suo fascino e gli scatti in costume non possono che mandare in visibilio tutta la platea: pazzesca

Regina dell’estate 2023 e non poteva essere altrimenti. Ormai per i fan non è più una sorpresa, ma i boati di meraviglia restano sempre gli stessi, da anni, per il fascino sublime e incontenibile di Elisabetta Canalis, che rimane ben scolpito nella mente e nel cuore di tutti.

La showgirl e modella sarda è a buon titolo definibile come una bellezza iconica e leggendaria nel panorama italiano, e non solo. Quando si pensa a un ideale di classe ed eleganza seducente, uno dei primi nomi che vengono in mente a tutti è proprio il suo. Ed è inevitabile, questo, viste le tante dimostrazioni che ci ha dato di sensualità stratosferica, fin da quando è entrata nelle case di tutti gli italiani come ‘la’ velina per eccellenza a Striscia la Notizia.

Come sappiamo, quello fu solamente l’inizio e da allora, come attrice, showgirl, influencer sul web, Elisabetta ha confermato la sua presenza immancabile tra le principali icone di stile e bellezza al femminile. Il suo seguito sui social, e non ci sarebbe nemmeno bisogno di dirlo, è di tutto rispetto, con oltre 3 milioni e mezzo di followers su Instagram. Che restano ovviamente estasiati ad ogni nuovo post della propria beniamina. La quale si sta scatenando in questi giorni, accogliendo l’estate a modo suo, rendendo l’atmosfera più rovente che mai.

Elisabetta Canalis, distesa sul materassino in piscina è illegale: perizoma che attira subito la voglia di zoom

I post recenti mettono in evidenza come Elisabetta sia in perfetta forma. Alla soglia dei 45 anni, sembra non essere cambiato praticamente nulla rispetto agli anni giovanili. E se volete una conferma, vi basta guardare questo scatto e perdervi in una sontuosa dimostrazione di classe infinita.

La Canalis si rilassa in piscina, su di un simpatico materassino a forma di aragosta. La posa, distesa di pancia, ci mostra la sua silhouette semplicemente perfetta in ogni dettaglio, con il costume che è praticamente un filo. Discorso che vale sia per il bikini che per il perizoma. E la voglia di zoom si fa largo prepotente in tutti i fan. La successiva tempesta di like e commenti è solamente una logica conseguenza, un copione che si ripete sempre uguale.