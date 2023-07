Formula 1, il grande ritorno è ufficiale: subito in pista

Evidentemente le continue smentite erano solo di circostanza. Uno dei piloti più apprezzati in Formula 1 è pronto per l’immediato ritorno in pista

Mese di Luglio, come da tradizione, ricco di eventi in Formula 1 con ben quattro Gran Premi in calendario prima della pausa estiva di Agosto. Archiviate le gare in Austria e Gran Bretagna, con Verstappen vincitore sia allo Spielberg che a Silverstone, si tornerà in pista nel weekend del 22-23 Luglio in Ungheria. A seguire poi, il Circus si sposterà in Belgio sull’iconico circuito di Spa Francorchamps.

Con altre due possibili vittorie, obiettivo ampiamente alla sua portata considerata l’attuale supremazia della Red Bull, Verstappen potrebbe già ipotecare il terzo trionfo consecutivo nel Mondiale già prima dello stop estivo. E’ stato, finora, un autentico domino quello del team anglo-austriaco con 8 vittorie di Verstappen e 2 del compagno di squadra, Sergio Perez.

Quest’ultimo sembrava l’unico a poter contrastare il prevedibile assolo del campione olandese ma, dopo la vittoria in Azerbaijan e la pole a Miami, il messicano ha avuto un calo notevole che ha, di fatto, pregiudicato le sue chance di primato.

Formula 1, torna in pista: è ufficiale

Verstappen e Perez sono affiancati alla Red Bull da Daniel Ricciardo. Conclusa l’esperienza alla McLaren (con la quale ha vinto un GP a Monza nel 2021), il pilota australiano è tornato nel team con cui ha militato dal 2014 al 2018.

In più di un’intervista concessa nella prima parte di stagione, Ricciardo ha espresso il suo desiderio di tornare quanto prima in pista a gareggiare, dopo undici anni di presenza ininterrotta nel Circus. Ebbene, l’australiano è stato subito accontentato.

A partire dal prossimo GP di Ungheria, infatti, Ricciardo prenderà il posto di Nyck De Vries sull’Alpha Tauri. Quest’ultimo paga il pessimo rendimento stagionale con il team controllato dalla Red Bull. L’olandese, infatti, ha ottenuto come miglior risultato solo tre quattordicesimi posti con zero punti in classifica.

Che De Vries fosse in procinto di essere sostituto lo aveva fatto capire, più volte, il consulente della Red Bull, Helmut Marko, il quale però, al contempo aveva anche chiuso all’ipotesi di un ritorno Ricciardo per affiancare Tsunoda. Evidentemente deve averci ripensato, spinto anche da Christian Horner, da sempre grande estimatore dello stesso Ricciardo.

Daniel is back! 👊@danielricciardo, on loan from @redbullracing, will be racing for us for the remainder of the #F1 season, starting from the Hungarian GP. Read more 👇 — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) July 11, 2023

Ora l’australiano avrà tutta la seconda parte di stagione per mettersi in mostra. Qualora dovesse convincere con l’Alpha Tauri, non è affatto da escludere un suo ritorno alla Red Bull per affiancare Verstappen. Perez, infatti, dopo un buon inizio di stagione sta deludendo e non poco e, si sa, in Red Bull, Verstappen a parte, non sono mai stati teneri con i piloti che non portano risultati.