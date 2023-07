Michael Schumacher, l’ultimo scatto lascia tutti di stucco: è assurdo

Di recente è divenuto virale uno scatto di Michael Schumacher a dir poco evocativo. Ma in realtà potrebbe esserci un equivoco

Michael Schumacher è un’icona del mondo dei motori. Ancora oggi, a distanza di quasi un decennio dal suo ritiro ufficiale, i fan che ricordano con piacere le sue gesta sul circuito corrispondono a milioni di persone. Una foto raffigurante lui in persona è comparsa sul web all’improvviso, divenendo virale nel giro di poche ore. Ma come mai è successo ciò? Tutto sta in un equivoco riguardante proprio la foto in sé.

Colui che è apparso nella figura misteriosa di questa foto è in realtà un altro pilota, ma la somiglianza come si potrà scorgere a breve è stata molto netta. Di recente, nel circuito di Monza, si è tenuta una gara riguardante il campionato WEC. Uno dei piloti è stato immortalato in pieno stile Schumi. Tuttavia quello nella foto non può essere affatto lui, per ovvie ragioni. E dunque, di chi si sta parlando? Sembra ovviamente esserci una risposta, ed è la figura di uno dei protagonisti della gara.

James Calado scambiato per Schumi: ecco cosa è successo

Nel circuito è stata scattata una foto ad un pilota che posava su una Ferrari 499P hypercar che poco tempo prima aveva vinto un altro circuito molto prezioso. La fotografa, tale Giulia Toninelli, ha detto che la somiglianza con questo pilota è stata talmente incredibile da non poterla non immortalare.

Un momento fortemente evocativo e molto emozionante allo stesso tempo. Non è un caso il fatto che i commenti dei fan siano stati tutti quanti fortemente positivi. Gli è sembrato di rivivere la posa magnifica del loro beniamino, anche se purtroppo non è così.

Ma chi è il sosia in questione allora? Si tratta di James Calado, che fa parte proprio del team ufficiale dell’hypecar citata precedentemente. La tipica mascella pronunciata del leggendario Michael ha tratto in inganno tutti, ma purtroppo non è di lui che si parla. Comunque lo scatto in questione ha ricevuto un’ondata di like e commenti davvero esorbitante. Roba da far venire i brividi, seppur non tanto quanto lo scatto in sé.

Non si sa se in futuro potrà riaccadere una coincidenza così curiosa. Di fatto questo è un evento più unico che raro, ed è giusto che viva nei ricordi altrui.