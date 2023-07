Ribaltone su una panchina italiana, comunicato ufficiale: scelto il nuovo allenatore

Cambio di allenatore ufficiale su un’importante panchina italiana con il tecnico che firma un contratto annuale con la nuova squadra.

La notizia era nell’aria da qualche giorno ma ora è ufficiale. Arriva il cambio di allenatore su una storica panchina italiana con il club che ha deciso di far firmare al tecnico un contratto di un anno.

La stagione è ufficialmente iniziata con i ritiri delle squadre in vista dei campionati che inizieranno tra circa un mese. C’è però ancora tempo di alcuni cambi importanti anche a livello di panchine. Una società italiana ha ufficializzato nelle scorse ore il nuovo tecnico con l’intenzione di risalire la china dopo una stagione molto difficile. Per il rilancio ha scelto un allenatore con grande esperienza che ha lavorato per diversi anni in Serie A.

Calciomercato, nuovo cambio in panchina: ora è ufficiale

La SPAL ha ufficializzato il suo nuovo allenatore: è Domenico Di Carlo. Le voci sul suo possibile arrivo alla guida del club di Ferrara erano ormai in voga da giorni ma ora è giunto il comunicato della società emiliana.

Dopo la retrocessione in Serie C, la SPAL vuole tornare immediatamente nella serie cadetta e per farlo ha deciso di affidarsi all’esperienza di Domenico Di Carlo. Lo scorso anno il tecnico fu al Pordenone guidando la squadra friulana sempre nelle parti alte della classifica di Serie C venendo però poi esonerato a marzo quando si trovava a tre punti dal primo posto. Fu richiamato ad aprile per guidare la squadra nel finale di campionato chiudendo in seconda posizione e guadagnando i playoff, venendo poi eliminato dal Lecco.

Un tecnico che ha lavorato per diversi anni in Serie A, specialmente alla guida del Chievo Verona. Dal 2007 al 2015, salvo qualche stop, la carriera di Domenico Di Carlo è stata sempre in Serie A con l’allenatore che si è legato a Parma, Chievo, Sampdoria e Cesena. Proprio con i clivensi ha ottenuto i risultati migliori, riuscendo a salvare la squadra veneta in tre occasioni.

Per Di Carlo è giunta ora l’opportunità della SPAL con la quale ha firmato un contratto di un anno con l’intenzione di riportarla immediatamente in Serie B dopo un’annata decisamente difficile, conclusasi con la retrocessione in Serie C del club. Il presidente Joe Tacopina è pronto a lavorare per riportare subito in Serie B la squadra volendo mettere a disposizione di Di Carlo una rosa che possa vincere il campionato di C.