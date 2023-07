Addio a un amatissimo calciatore, che dolore per i tifosi

Il mondo del pallone ha dato l’addio ad un amatissimo calciatore, provocando del dolore ai tifosi di questo protagonista. Ecco di chi si tratta

Ha lasciato il mondo del calcio a livello agonistico, ma la sua decisione riguarda solo quello giocato. Rimarrà in altre vesti, dopo essere stato protagonista per anni come portiere.

Stiamo parlando di Willy Caballero, il quale ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo a 41 anni. Una carriera ultraventennale per l’argentino, avendo iniziato nel lontano 2001 tra le fila del Boca Juniors, nello stesso anno in cui conquistò i Mondiali Under 20 con la selezione giovanile dell’Albiceleste.

Con la gloriosa compagine di Buenos Aires vincerà i primi titolo a livello nazionale, continentale ed anche Mondiale vista la Copa Libertadores e l’Intercontinentale vinte nel 2003. Anche se fece da secondo ad Abbondanzieri. Da riserva vinse l’oro olimpico ad Atene 2004, poi nel gennaio successivo giunse la sua prima esperienza in Europa.

Fu protagonista per anni nella Liga con le maglie di Elche e Malaga, giocando quasi sempre titolare, poi è ritornato a svolgere la riserva di lusso in squadre di grande livello come City e Chelsea. Con i londinesi conquisterà una Champions ed un’Europa League.

Addio nel calcio: piangono i tifosi

Nell’ultimo anno e mezzo ha giocato solo 5 gare ufficiali con la maglia del Southampton, squadra appena retrocessa dalla Premier League alla Premiership. Il prossimo 28 settembre, Willy Caballero compirà 42 anni, ma sarà il suo primo compleanno da ex calciatore.

Anche se non indosserà più i guanti per difendere i pali, per il diretto interessato è già pronta la nuova avventura: sarà infatti collaboratore tecnico del Leicester, altro club appena retrocesso dal principale campionato inglese.

Da poco the Foxes hanno chiamato Enzo Maresca per guidare la squadra, con l’obiettivo di ritornare sin da subito in Premier League, il tecnico italiano a sua volta ha avuto diverse esperienze da collaboratore e una breve avventura come primo allenatore del Parma, mentre negli ultimi mesi è stato uno degli assistenti di Guardiola al Manchester City laureatosi a giugno Campione d’Europa battendo in finale di Champions League l’Inter di Simone Inzaghi.

Nelle scelte effettuate per comporre il suo staff, Maresca ha inserito Willy Caballero, con il quale ha giocato una stagione ai tempi in cui entrambi militavano nel Malaga, ritornando ad oltre 10 anni di distanza – seppur in altre vesti – a ritrovarsi insieme.