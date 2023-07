Calciomercato, colpo in Serie A: si trasferisce a pochi km

Il calciomercato in Italia sta iniziando a regalare i primi colpi in ottica futura. Andrà subito via, firma con un club a pochi km: che colpo

L’Atalanta ha saputo sempre valorizzare i giocatori all’interno della rosa di Gian Piero Gasperini. Sono stati anni spumeggianti entrando a far parte anche delle big della Champions League: una crescita continua e costante per poi mettere in luce tutti i propri gioielli.

L’ultima stagione degli orobici non è stata entusiasmante soprattuto nella seconda parte di stagione. Tanti punti persi per non riuscire a centrare la qualificazione alla prossima Champions. Ora potrebbero arrivare cessioni eccellenti in vista del futuro con un cambio generazionale importante per il prosieguo della società bergamasca. Possibile addio da urlo nelle prossime ore: firma con un club a pochi km da Bergamo, affare importante in ottica futura.

Calciomercato, chiusura immediata: un colpo da urlo

Nel corso degli anni Duvan Zapata si è reso protagonista in Serie A come uno dei goleador più importanti del campionato italiano. Ora arriverà il suo addio all’Atalanta per una nuova ed entusiasmante avventura sempre in massima serie.

Come svelato da Sky Sport il Monza starebbe provando al colpo Duvan Zapata, attaccante colombiano dell’Atalanta pronto ad andare via in estate. Raffaele Palladino avrebbe bisogno di un profilo con le sue caratteristiche come svelato da Sky Spot: al momento è un’idea, ma potrebbe chiudersi l’affare in poche ore. Il sudamericano ha ricevuto anche diverse offerte dall’Arabia Saudita: la cosa certa è che andrà via in estate visto che i programmi futuri del club bergamasco sono completamente differenti rispetto alle sue reali intenzioni.

Sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, Duvan Zapata è diventato un bomber implacabile mettendo a segno grappoli di gol. Le big d’Europa ci hanno sempre provato, ma alla fine ha giurato fedeltà all’Atalanta. Col passare degli anni le dinamiche sono cambiate: la sua cessione sembra ormai essere concreta. Il Monza ci proverà, ma al momento non ci sono stati accordi ufficiali tra le parti. Un bomber da urlo per Palladino, che vorrebbe centrare l’Europa dopo una cavalcata entusiasmante nella scorsa stagione prendendo il posto di Giovanni Stroppa. Ora cercherà di far gioire i tifosi brianzoli per arrivare in alto: un regalo che sarà dedicato senz’altro anche a Silvio Berlusconi, che è scomparso da poche settimane.