Doppio affare: asse Juventus-Salernitana caldissimo

Stenta a decollare il mercato della Juventus in entrata. Possibili, invece, movimenti in uscita con la Salernitana interessata a due profili dei bianconeri

Un calciomercato, finora, senza sussulti per la Juventus in una sessione estiva, evidentemente, condizionata dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League. Una fattispecie che ha privato i bianconeri sia degli introiti Uefa quanto di un fattore importante da sfruttare in eventuali trattative.

Finora, la Juventus ha riscattato Milik e Kean e congedato, a causa del mancato rinnovo, Paredes, Di Maria e Cuadrado, quest’ultimo ancora senza squadra. Un nuovo acquisto può considerarsi Adrien Rabiot che ha firmato un rinnovo annuale quando il suo addio sembrava inevitabile.

Il d.s. Giuntoli è al lavoro per mettere a disposizione di Allegri i rinforzi richiesti ma, al momento, l’impressione è che la Juventus sia più concentrata sulle eventuali uscite, le quali, peraltro, potrebbero favorire l’arrivo di nuovi acquisti. A riguardo, proseguono i rumors su un possibile addio di Vlahovic. Da non escludere, in caso di arrivo di un’offerta “irrinunciabile” anche quello di Chiesa, sempre nel mirino del Newcastle.

Attesa anche per la decisione di Pogba. La tentazione araba è fortissima per il francese, la cui priorità, tuttavia, è quella di rimettersi in sesto dopo una stagione da dimenticare nella quale ha visto il campo per poco più di 100 minuti.

La scorsa stagione è stata quella dell’inserimento in prima squadra di alcuni giovani da parte di Allegri. Uno di questi, Fabio Miretti è nel mirino di alcuni club di Serie A, pronti a garantirgli una maglia da titolare.

Juventus, la Salernitana punta due bianconeri

Le due squadre maggiormente interessate al mediano bianconero sono il Genoa (in pressing sul Milan anche per Colombo) e la Salernitana. La Juventus, al momento, non ritiene una necessità la cessione di Miretti ma non ha chiuso totalmente alla possibilità di un suo addio in prestito. Stando a Gianluca Di Marzio, una decisione a riguardo sarà presa a inizio agosto, al termine della tournée negli Usa.

Potrebbe invece andare subito alla Salernitana, Filippo Ranocchia, rientrato alla Juventus dopo la stagione disputata in prestito al Monza. C’è stato un incontro tra la dirigenza bianconera e l’entourage del calciatore, in seguito al quale è stato dato il via libera a un’altra cessione a titolo temporaneo.

La Salernitana, al momento, sembra in vantaggio e può chiudere per anticipare la folta concorrenza nella quale figurano Verona, Cagliari e Empoli. Decisiva, ovviamente, sarà la volontà del calciatore, cui le offerte non mancano.