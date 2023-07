Joao Felix sbarca in Serie A: scambio più 40 milioni

Il calciomercato entra nel vivo. Tanti big stanno lasciando la serie A, ma intanto potrebbe arrivare nelle prossime ore il giovane talento

Da Marcelo Brozovic a Sandro Tonali, fino ad arrivare al trasferimento nelle ultime ore di Sergej Milinkovic Savic all’Al Hilal. La Serie A perde pezzi e il campionato rischia di ritrovarsi senza un vero appeal ed in enorme difficoltà rispetto agli ultimi anni. La situazione non è semplice.

Le big europee e non solo (vedi Arabia Saudita) guardano in serie A per rinforzarsi e l’obiettivo delle ‘prime della classe’ nel nostro campionato è provare a salvaguardare i propri big. E’ il caso dell’Inter che dopo aver perso Brozovic e Dzeko rischia seriamente di perdere anche Andrè Onana, sempre più vicino al Manchester United. La situazione economica del club nerazzurro non è semplice e ora una big europea fa sul serio per il top nerazzurro.

L’Atletico Madrid del Cholo Simeone sarebbe pronto a presentare un’offerta per Lautaro Martinez. ‘Il Toro’ è un pallino del tecnico, suo connazionale, e il club iberico sarebbe pronto ad uno scambio clamoroso. 40 milioni di euro più il cartellino di Joao Felix, una trattativa che, se concretizzata, avrebbe dell’incredibile. Siamo solo agli inizi ma in Spagna credono nella possibilità di questo incredibile scambio.

Inter, occhi dell’Atletico su Lautaro

Nel corso degli ultimi anni l’Inter ha cambiato tanti calciatori e quasi tutti i big sono partiti per finanziare l’economia della società. Da Hakimi a Lukaku senza dimenticare Brozovic e tanti altri, ora Lautaro potrebbe percorrere la stessa strada.

Si era parlato in queste ore di una possibile fascia di capitano per l’argentino, ma l’Atletico è pronto a tutto. Quest’offerta ma anche provare ad alzare per convincere sia il club che il calciatore. Una trattativa non semplice questa, per tanti importanti motivi. Primo fra tutti Joao Felix, un calciatore di talento sopraffino ma con uno stipendio di oltre 10 milioni di euro l’anno.

Per convincere la dirigenza nerazzurra serviranno probabilmente solo soldi e nessuna contropartita e visto, l’imminente cessione di Onana, anche questa proposta potrebbe non bastare. Lautaro è valutato circa 90-100 milioni di euro ed è ormai un pilastro della squadra nerazzurra: Inzaghi non ne vuole fare a meno e una cessione scatenerebbe anche i tifosi, che considerano il calciatore come un loro beniamino. La trattativa non è semplice, ma in Spagna sono convinti: l’Atletico ci prova e tenterà ancora anche nelle prossime settimane.