Telenovela infinita: l’Inter chiude a 25 milioni

Il club nerazzurro sta facendo di tutto per chiudere l’affare con i britannici: 25 milioni sul piatto, fumata bianca vicina

È un’Inter letteralmente scatenata sul mercato. Approfittando degli introiti derivanti dal lungo e remunerativo percorso in Champions League, e facendo fruttare al massimo il tesoretto messo a disposizione dalla cessione di Marcelo Brozovic – con relativo ingaggio risparmiato- e dalla partenza di altri elementi come Edin Dzeko, Roberto Gagliardini e Danilo D’Ambrosio, la Beneamata ha già messo a segno tre colpi. Sono già arrivati alla Pinetina profili come Bisseck, Thuram, Frattesi, ma l’abile Marotta non vuole certo fermarsi qui.

Considerando che si fa sempre più probabile la cessione di un certo Andre Onana, che porterebbe nella casse del club qualcosa come 55-60 milioni, oltre a battere la pista che porta al sostituto del camerunese, si guarda anche al fronte offensivo. Reparto in cui al momento si può contare solo su tre elementi nelle rotazioni d’attacco. Il sogno di Simone Inzaghi e non solo è quello di riportare a Milano il bomber simbolo dell’ultimo Tricolore nerazzurro. Dopo una prima parte di stagione sottotono, anche perchè grandemente condizionata da tanti problemi fisici, nella seconda parte dell’anno Romelu Lukaku è sembrato tornare ai livelli che gli competono.

A parte la sfortunata parentesi di Istanbul, dove il belga si è divorato un paio di occasioni utili per impattare il match, Big Rom negli ultimi 3 mesi ha segnato a ripetizione. Dimostrando a tutti che, se in buone condizioni, è ancora un pezzo da novanta. 90, come il suo ultino numero di maglia all’Inter.

Inter-Lukaku, Marotta affonda il colpo: ecco l’offerta

L’arrivo sulla panchina del Chelsea di Mauricio Pochettino, grande estimatore dell’attaccante, sembrava aver chiuso le porte di un nuovo ritorno a Milano del centravanti. Il club inglese però ha ancora necessità di vendere dopo gli incredibili sforzi economici della scorsa stagione.

Quando Todd Boehly spese qualcosa come 610 milioni di euro sul mercato in soli costi di cartellino. La volontà del giocatore poi, è più che chiara. Vuole solo l’Inter. E l’Inter lo sa. Si cerca faticosamente un accordo col club londinese, che potrebbe cedere all’ultima proposta dei meneghini.

Secondo quanto riportato dal ‘The Telegraph’ attraverso un tweet, i nerazzurri avrebbero messo su piatto 25 milioni più bonus per riportare l’ex Anderlecht a Milano. Praticamente un quarto della cifra alla quale fu ceduto il belga 2 anni fa. L’offerta, che non sarebbe ancora stata resa ufficiale, è al vaglio della dirigenza inglese. Che riflette sull’opportunità di chiudere una parentesi che non è stata affatto fruttuosa per il club londinese.

L’Inter aspetta, consapevole che probabilmente prima o poi verrà trovata la strada giusta per la tanto agognata fumata bianca.