Ultim’ora Juve, Bonucci lo ha fatto davvero: tifosi di Serie A scioccati

Leonardo Bonucci costretto a lasciare la Juventus: la sua idea sarebbe quella di restare in Italia e giocarsi un posto per l’Europeo del 2024

Il capitano della Juventus ha rotto definitivamente con l’ambiente bianconero e al momento si sta guardando intorno per capire quale potrebbe essere il suo futuro. All’orizzonte si stanno stagliando un paio di ipotesi molto suggestive in Italia, che potrebbero consentirgli di restare competitivo, anche in ottica azzurra.

Come un fulmine a ciel sereno, la notizia di Bonucci fuori rosa ha incendiato l’estate bianconera. In realtà erano noti da diverso tempo i rapporti tra il difensore della Nazionale e Massimiliano Allegri, tesi sin dalla prima esperienza del tecnico livornese sotto La Mole Antonelliana.

Il capitano è stato spedito fuori rosa con effetto immediato, con Cristiano Giuntoli che è andato di persona a dirglielo durante le vacanze. Una mossa di rispetto ma che non cambia la sostanza della questione: alla Juve non serve più il classe ’87.

I programmi di Bonucci francamente erano altri, visto che con l’Europeo in Germania alle porte (si disputerà la prossima estate) avrebbe desiderato concludere la sua esperienza alla Continassa fra 12 mesi. Questo ora non sarà possibile e urge trovare una nuova sistemazione attendibile. Le offerte dall’estero, anche dall’Arabia Saudita, non mancano, ma per motivi tecnici e familiari, Leo preferirebbe rimanere in Serie A, il suo campionato.

All’orizzonte si sta aprendo un’opportunità che in pochi potevano immaginare, ma estremamente interessante.

Bonucci dalla Juve alla Lazio: non è solo fanta mercato

Leonardo Bonucci, secondo quanto riferito dai colleghi de La Repubblica, sarebbe entrato nell’orbita Lazio. Il difensore Azzurro si sarebbe offerto alla corte di Maurizio Sarri, suo tecnico ai tempi della Juventus e con cui ha mantenuto un ottimo rapporto. A Formello potrebbe ricostituire la coppia con Alessio Romagnoli, come fatto ai tempi del Milan.

La Lazio è arrivata seconda nello scorso campionato e potrà giocarsi le sue chance in Champions League, regalando palcoscenici importanti anche a Bonucci. Il problema per il club del presidente Lotito potrebbe essere rappresentato dall’alto ingaggio del difensore centrale, che al momento guadagna circa 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Nel frattempo, sempre in chiave futura, Bonucci sembra avere le idee chiare anche per il percorso da intraprendere una volta appesi gli scarpini al chiodo.

Difatti si è iscritto al corso “Uefa A” per diventare allenatore, presso il centro tecnico di Coverciano. Fra qualche anno lo vedremo magari proprio al posto di Max Allegri.