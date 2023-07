Bonucci, decisione sconvolgente in arrivo: l’ultimo indizio è inequivocabile

Leonardo Bonucci ha lanciato un segnale importante nel calciomercato, il centrale ha le idee chiare per il suo futuro post Juve

Il centrale della Nazionale italiana non si arrende e vuole una nuova esperienza sportiva. In particolare emerge un retroscena a fare capire come il difensore voglia esser ancora protagonista assoluto in campo.

L’avventura di Bonucci alla Juve – che lo ha messo fuori rosa – è ormai sui titoli di coda. Il rapporto con la società e con il tecnico è di indifferenza, il secondo e definitivo addio del centrale dai bianconeri si sta concretizzando, senza nemmeno grossi drammi per i tifosi bianconeri.

Ha giocato poco nella scorsa stagione e non vuole concludere la sua carriera da riserva, considerando poi come voglia arrivare al meglio per difendere il titolo europeo con l’Italia. Per questo motivo, la mossa di Bonucci sta decisamente facendo discutere i tifosi italiani.

Bonucci in un’altra big, i dettagli

La notizia delle ultime ore è clamorosa per il calciomercato, Bonucci sta cercando una squadra che possa puntare con decisione su di lui. A quanto pare si è offerto alla Lazio, proponendosi così per la squadra biancoceleste con la qualificazione in Champions raggiunta nella scorsa stagione.

Una sorta di ritorno agli ordini di Maurizio Sarri e in coppia centrale con Alessio Romagnoli, come ai tempi del Milan e in qualche raro caso anche per la Nazionale azzurra. Il difensore è originario di Viterbo e si sarebbe avvicinato anche a casa, dopo essersi comunque iscritto al corso di allenatore: la risposta della Lazio sarebbe già stata negativa, la società non è interessata ad aumentare il suo parco difensori con calciatori da instant-team. Avuto ai tempi della Juve, Sarri evidentemente sa che non alzerebbe il livello della Lazio, in questo momento.

Bonucci si guarderà intorno, dopo la Juve vorrebbe rimanere in Italia proprio per mantenere in forma in vista di Euro2024. Lasciare i bianconeri non sarebbe comunque facile, guadagna 7,5 milioni di euro e potrebbe così richiedere la rescissione, rinunciando eventualmente a bonus e buonuscite varie. Un po’ quello che si augura anche la Juve, che risparmierebbe sull’ingaggio abbassando decisamente il monte degli stipendi. Valutazioni in corso e futuro ancora incerto, le alternative della MLS e soprattutto dell’Arabia non lo convincono pienamente.