Calciomercato, Retegui sbarca in Serie A: c’è la conferma ufficiale

L’intuizione del Ct della Nazionale italiana, Mateo Retegui, porterà benefici anche al calciomercato di Serie A: pronto il colpo in Serie A, la conferma

La voglia di volare in Italia è davvero immensa per l’attaccante italo-argentino, attualmente in forza al Tigre, pronto ad essere protagonista in massima serie italiana. Tante big sono sulle sue tracce per arrivare a Mateo Retegui, sempre molto ambito. Nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale per farlo arrivare definitivamente in Serie A.

Una settimana decisiva per conoscere il futuro dell’attaccante italo-argentino, Mateo Retegui, convocato da diversi mesi dal Ct Roberto Mancini. Grazie alla doppia cittadinanza ha vestito subito la maglia azzurra per rinforzare l’attacco dell’Italia, sempre avaro di centravanti goleador. Gli ultimi sono stati Immobile e Belotti, ma manca un vero e proprio leader. L’età avanza e c’è bisogno di un cambio generazionale importante per i prossimi impegni della Nazionale italiana: Retegui ha dimostrato di poterci stare alla grande e sarà un punto di riferimento centrale per l’Italia che verrà.

Calciomercato, la verità su Retegui: si chiude subito

Un valido attaccante capace di giocare con la squadra, ma di essere micidiale in area di rigore avversaria. Un goleador di vecchi tempi che è stato scoperto così da Roberto Mancini puntandoci subito per l’attacco della Nazionale. Un’idea entusiasmante già da tempo nell’orbita della Serie A di questi mesi: un colpo importante per rinforzare il reparto offensive delle compagini italiane.

Un momento decisivo per anticipare le altre concorrenti big per arrivare a Mateo Retegui. L’attaccante italo-argentino sarebbe sul punto di volare in Serie A per essere seguito da vicino dal Ct Roberto Mancini. Così dal ritiro di Moena, l’ad dei Grifoni, Andres Blazquez, ha rivelato di seguirlo: “Un giocatore bravissimo, è normale che ci piaccia”.

Ora partirà l’assalto decisivo per chiudere entro una settimana: l’italo-argentino è voglioso di sbarcare in Italia per farsi ammirare da vicino. Il Genoa ci proverà fino alla fine per portare a casa un valido centravanti per la prossima stagione. Da neopromossa l’obiettivo è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile per poi godersi con tranquillità il campionato. La chiusura dell’affare è prevista nelle prossime ore con l’obiettivo di arrivare all’annuncio il prima possibile: il club ligure vorrebbe già averlo a disposizione entro fine luglio per iniziare alla grande il prossimo campionato di Serie A.