Ha detto sì alla Juventus: offerta esorbitante

La Juventus vuole diventare protagonista in questo calciomercato estivo: la Signora ha tra le mani un rinforzo di spessore

Siamo ormai arrivati alla metà di luglio e finora la Juventus si è fatta notare in questo calciomercato estivo solo per l’acquisto di Timothy Weah, arrivato dal Lille per 12 milioni di euro. Il figlio di George è senza dubbio un tassello importante per Allegri, dato che può giocare sia come laterale basso che come esterno offensivo. Inoltre, sia l’età (23 anni) che lo stipendio (2 milioni a stagione) rientrano perfettamente nei nuovi parametri della società bianconera.

Tuttavia, la tifoseria si aspetta di vedere una Juventus maggiormente protagonista sul mercato, pur mantenendo sempre un occhio attento al bilancio. Proprio nei giorni scorsi è sfumato un importante obiettivo di mercato come Milinkovic-Savic, che ha deciso di accettare la corte dorata dell’Al-Hilal, ed è per questo che i fan bianconeri sono piuttosto preoccupati sui social.

Tuttavia la Juve si sta muovendo in più direzioni e una di queste sembra portare dritta al Wanda Metropolitano. Madama, infatti, avrebbe messo gli occhi su uno dei migliori giocatori dell’Atletico Madrid nella passata stagione.

La Juve ha messo gli occhi su di lui: presentata l’offerta

Stiamo parlando di Nahuel Molina, 25 anni, soprannominato El Galgo (Il levriero), capace di giocare sia come terzino destro che come esterno destro di centrocampo. L’argentino è una vecchia conoscenza della Serie A, dato che ha indossato la maglia dell’Udinese dal 2020 al 2022 totalizzando 68 presenze tra campionato e Coppa Italia e riuscendo a realizzare anche 10 gol.

Con la maglia dei Colchoneros il laterale destro di Embalse – titolare anche nella finale Mondiale vinta dalla sua Argentina contro la Francia in Qatar – è sceso in campo 43 volte lo scorso anno, mettendo a segno 4 reti. In poco tempo Molina è già diventato uno dei pilastri dell’Atletico Madrid, tanto che Simeone lo considera uno dei suoi punti fermi.

Tuttavia, la Juventus ha intenzione di mettere completamente a posto la sua corsia destra e dopo l’arrivo di Weah avrebbe deciso di puntare proprio su Molina. Stando a quanto riportato dal sito Elgodigital.com, la Signora avrebbe già presentato un’offerta molto allettante per il giocatore, garantendogli anche un impiego da titolare. Ma quanto chiede l’Atletico Madrid per lasciar andare il terzino argentino? Sempre stando ai rumors, il club spagnolo potrebbe accontentarsi di 20 milioni di euro più bonus. Una cifra che la Juventus sarebbe anche disposta a spendere per regalare ad Allegri un rinforzo di spessore.