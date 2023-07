Juve, il prezzo è fatto: servono 15 milioni

La spesa non sarebbe impossibile, con il calciatore che porterebbe subito qualità nella rosa di Allegri. Filtra ottimismo

Si è vigili su più fronti ma senza mai dimenticare quello più importante, il mercato. In casa Juventus le preoccupazioni sono diventate di nuovo extracalcistiche e riguardano la probabile esclusione dalle coppe europee per un anno. L’estromissione da parte della UEFA, quindi, non consentirebbe ai bianconeri nemmeno di giocare la Conference League conquistata nel 2023 a causa della penalità in campionato.

Ovviamente, aver fatto da protagonisti per il progetto Superlega non è una cosa ben vista dalle autorità del calcio che adesso vorrebbero infliggere altre sanzioni ai bianconeri. Si pensa, però, soprattutto al mercato perché in campionato partiranno tutti da zero e provare a riconquistare l’ingresso in Champions League è sicuramente obbligatorio. La Juve spera di poterlo fare con degli acquisti di spessore, ma bisognerà anche cedere.

Dopo Di Maria, Paredes e Cuadrado, partirà anche lo storico capitano, Leonardo Bonucci. Poi Dusan Vlahovic. Per l’attaccante serbo si inseguono voci ormai da mesi, ma non si arriva mai ad una offerta concreta. Adesso è forte su di lui il PSG, con Giuntoli pronto a chiudere per Romelu Lukaku per quello che sarebbe un grandissimo dispetto ai nemici dell’Inter, ritiratasi comunque dalla corsa al cartellino del classe ’93.

Juve, c’è il prezzo: via per 15 milioni

Massimiliano Allegri vuole qualità sin da subito e così Cristiano Giuntoli si sarebbe già messo all’opera. Saltato un possibile arrivo come quello di Sergej Milinkovic-Savic, altro calciatore che ha scelto il campionato saudita, si starebbe pensando ad un clamoroso ritorno in Italia. L’ex centrocampista del Milan, Franck Kessie sarebbe una concreta possibilità, visto che probabilmente l’ivoriano lascerà presto Barcellona.

Il contratto di Kessie coi catalani scade a giugno 2026, con stipendio netto di circa 6,5 milioni a stagione.

Sembrerebbe che l’idea dei Blaugrana sarebbe quella di cercare una squadra che prelevi a titolo definitivo il centrale di centrocampo, nonostante quest’ultimo sia arrivato solo da un anno – a zero – senza riuscire a lasciare il segno. Fino ad ora lo stesso Barcellona avrebbe però sparato alto, allontanando i club interessati al classe ’96 che era cercato anche in Arabia Saudita. L’ex Milan non sarebbe tuttavia convinto di un passaggio nella Saudi League. Allora ecco che il Barça inizia ad abbassare le pretese.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, il Barcellona non chiederebbe più i 20-25 milioni di prima, ma ne vorrebbe 15 per liberare l’ex rossonero. Su questa base i bianconeri sarebbero interessati a trattare, con la pista che può iniziare a surriscaldarsi…