Primo piano esplosivo: Anna Tatangelo, lato A incontenibile

Anna Tatangelo si mostra più in forma che mai. L’ultimo scatto pubblicato, infatti, ha lasciato tutti senza parole. Forme a dir poco esplosive

Anna Tatangelo continua a stupire ancora grazie ai contenuti postati sul suo profilo Instagram, che oggi conta quasi due milioni di follower. Anna è da anni molto apprezzata dal pubblico italiano, che la segue sul noto social sempre con grande piacere.

La notorietà definitiva nel mondo della musica arriva nel 2000 quando, dopo alcuni concorsi vinti, viene presa dalla Rai per il “Girofestival”. Da li in poi inizia una carriera di grande successo, che porta Anna ad essere sempre più amata dal pubblico. Nella vita sentimentale, a fare scalpore fu la storia con il noto cantante partenopeo Gigi D’Alessio, che all’epoca era sposato.

La coppia è rimasta insieme per più di dieci anni, con il primogenito Andrea nato nel 2010. Nel 2020, però, i due annunciano la definitiva separazione. Nonostante questo Anna è rimasta molto attiva sui social, dove tiene aggiornati i fan sia sulla vita professionale che privata. A tal proposito, l’ultimo scatto pubblicato ha fatto completamente impazzire tutti i suoi follower.

Anna Tatangelo è esplosiva, lato A mozzafiato: profilo in tilt

Anna Tatangelo mette in mostra il meglio di se negli scatti pubblicati sul proprio profilo Instagram. L’ultimo contenuto postato, infatti, ha mandato in tilt il profilo della cantante.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla in costume, con l’obiettivo praticamente fisso su un lato A che definire prosperoso è riduttivo. Ovviamente la foto ha fatto il pieni di like e commenti, con i follower che si sono completamente scatenati. “La bellezza” e “sei la donna più bella”, sono solo alcuni dei commenti ricevuti dalla bella Anna, a testimonianza di quanto la cantante sia apprezzata.

In attesa di tuffarsi nuovamente nella vita di tutti i giorni, Anna si sta concedendo un pò di relax e tranquillità presso la splendida Ibiza, che risulta essere una delle mete più ambite nel periodo estivo. La cosa che più fa piacere ai fan sono i contenuti postati con grande costanza, rendendoli praticamente partecipi delle giornate della bella cantante. Anna Tatangelo vuole stupire ancora, con le curve esagerate pronte a far esplodere ancora di più i follower, che sono già in attesa di un nuovo scatto. L’ultimo, ma non l’ultimissimo di una delle donne italiane, del mondo dello spettacolo, più belle.