Bonucci non ci sta: caos alla Juventus

Una delle situazioni più delicate in casa Juventus è quella legata in queste ore all’addio di Leonardo Bonucci che non accetta la decisione

Negli ultimi anni Leonardo Bonucci è stato uno degli uomini di riferimento in casa Juventus, nonostante il suo rapporto mai idilliaco con il tecnico Massimiliano Allegri.

In queste ore sono tante le ipotesi che si stanno facendo per il futuro di Leonardo Bonucci, ora che ha dovuto lasciare la sua maglia della Juventus, e la fascia da capitano. L’ormai ex bianconero pare sia stato offerto alla Lazio con un rifiuto, iniziale, di Claudio Lotito che poi però ha lasciato la scelta in mano a Maurizio Sarri.

Altre sirene parlano di un possibile addio in Serie B, magari chiamato al Parma dal suo grande amico Gianluigi Buffon. I sognatori, invece, lo vorrebbero al centro della difesa del Bari, provando a riportare i pugliesi nella massima serie, dove è nata la sua carriera al fianco di Andrea Ranocchia.

Juventus, Leonardo Bonucci vorrebbe andare in ritiro

Sono giorni di tensione in casa Juventus per diverse situazioni che si stanno sovrapponendo, da Massimiliano Allegri a Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic, passando per Leonardo Bonucci. L’ormai ex capitano della Juventus, infatti, è stato messo alla porta dal tecnico bianconero che non lo ritiene più nei suoi piani nella costruzione della nuova Juventus per la prossima stagione.

È stato un fulmine a ciel sereno quello che ha colpito il mondo bianconero, dopo che Leonardo Bonucci aveva annunciato il ritiro dal calcio per la prossima stagione, dopo un’ultima cavalcata con la maglia della Juventus.

Negli ultimi giorni il tecnico livornese, come detto, ha annunciato che il difensore non avrebbe partecipato al ritiro estivo alla Continassa, dato che non rientrava più nei piani della Vecchia Signora per il futuro.

Lo stesso Leonardo Bonucci, poi, pare non aver apprezzato al massimo questa scelta, questo essere messo alla porta, e con un post sui social ha voluto commentare: “Andiamo avanti”, con un video durante un suo allenamento. Questo messaggio è stato preso come un’evidente frecciatina a chi lo ha messo fuori dai giochi in casa Juventus.

Il rapporto tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci non è mai stato idilliaco e oggi andremo a vedere le tappe che lo hanno minato. Una su tutte è stata la famosa partita contro il Porto, dove per scelta tecnica il livornese mise in tribuna il difensore, che venne ripreso seduto su uno sgabello.

Un altro contrasto è arrivato, secondo i rumors interni, nell’intervallo della finale di Champions League contro il Real Madrid, ai due poi è stata data la colpa di un secondo tempo insufficiente e della sconfitta. L’ultima, che risale a un anno fa, la questione legata alla fascia da capitano, con Massimiliano Allegri che alluse all’addio alla Juventus di Leonardo Bonucci per trasferirsi al Milan.