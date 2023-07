Dalla Serie A all’Al-Nassr: un’altra firma per CR7

Per Cristiano Ronaldo sta per arrivare un’altra vecchia conoscenza, seppur in maniera indiretta. Ecco di chi si tratta

Il rinomato interesse dell’Al-Nassr per i giocatori delle squadre nostrane non è di certo un segreto. Prima Cristiano Ronaldo, poi Marcelo Brozovic. E non è certo finita qui. L’ufficialità arriva direttamente da Twitter. A quanto pare il club emiro ha preparato un’offerta, l’ennesima, per un giocatore che tra le tante maglie ha vestito anche quella dell’Udinese, squadra ormai storicamente nota per essere una fucina di talenti di grande qualità.

Cosa che torna utile soprattutto in ottica cessioni, come si può notare in molteplici casi. Basti pensare ai recenti nomi di De Paul, Allan, Muriel e via discorrendo. Ad illuminare il club friulano con le loro giocate di qualità ci sono stati numerosi giocatori, a tal punto che probabilmente non basterebbe un giorno intero per citarli tutti quanti. Questo fattore non è mai passato totalmente inosservato agli occhi dei club maggiormente facoltosi, i quali hanno sempre avanzato offerte su offerte per i militanti bianconeri. Delle volte gli affari sono andati in porto, altrettante volte no.

Un nome che qualche tempo fa era sul taccuino di chiunque era quello del centrocampista francese Seko Fofana. Classe 1995, con i friulani ha disputato ben 112 partite. Direttamente dalle giovanili del Manchester City, ha attirato l’attenzione della dirigenza dell’Udinese dopo una serie di ottime prestazioni con la maglia del Bastia. Gli infortuni purtroppo ne hanno costantemente minato il percorso, ma questo non gli ha impedito fortunatamente di mostrare le sue indiscusse qualità. Dopodiché, al fronte dell’ennesima plusvalenza, è arrivata la chiamata del Lens.

Di recente, come tutti i media recitano, è arrivata anche un’altra chiamata. Il giocatore si unirà ben presto ad una serie di vecchie conoscenze, il che renderà ancora più gradevole la destinazione che gli è stata probabilmente proposta.

Seko Fofana ha ricevuto un’offerta dall’Al-Nassr, squadra che allo stato attuale ospita nomi del calibro di Ronaldo, Brozovic e Talisca.

Ecco il post apparso su Twitter:

Al Nassr are closing in on Seko Fofana deal — final details being sorted on the clubs side before sealing the agreement as player already accepted 🚨🟡🔵🇸🇦

Fofana’s set to join Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozović, Anderson Talisca.

Here we go soon ⏳ pic.twitter.com/ARvPrhwnaA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 17, 2023