De Paul torna in Serie A: offerta da 20 milioni

Rodrigo De Paul tornerà in Serie A, l’argentino sarà il nuovo protagonista del centrocampo di una big italiana nella prossima stagione

L’Atletico Madrid vuole cedere la mezzala, la vittoria del campionato del mondo non ha aumentato il feeling tra il calciatore e il club spagnolo, pronto ora a disfarsi di De Paul.

Ha sempre avuto un feeling speciale con l’Italia e lo ha dimostrato nel corso del tempo, seguendo il campionato di Serie A e legando spesso in Nazionale con quanti giocano nel nostro torneo. Rodrigo De Paul sente quasi nostalgia e punta a un ritorno in Italia, lasciando così la Liga e le incomprensioni avute con i tifosi madrileni.

Non è proprio un idolo dell’Atletico Madrid, fu l’unico degli argentini a non essere applaudito dopo il ritorno in campo da campione del mondo. Un episodio rimasto legato al dito e che riaffiora proprio nel momento del calciomercato, quando c’è da fare delle scelte importanti. In questo caso, cercando di velocizzare quanto prima il suo ritorno in Serie A.

De Paul per 20 milioni, colpo di una big

L’Atletico Madrid non tratterà la mezzala, non è un tipo di calciatore che ha particolarmente ispirato Diego Simeone. Dal punto di vista tattica ha fatto fatica in Liga, mentre in Italia ha dimostrato di essere uno dei migliori interpreti giocando con l’Udinese, e registrando in cinque stagioni sempre tanti applausi da parte del pubblico italiano. Non è un caso come De Paul sia vicino alla Juve, come riporta Elgo Digital.

Il club bianconero potrebbe fare un buon affare a questo punto, l’Atletico vuole 20 milioni per liberarlo. Un prezzo tutto sommato giusto per un calciatore che ha esperienza e qualità, a 29 anni è il profilo ideale per il centrocampo di Allegri. Un calciatore da poter piazzare tranquillamente in mezzo a Fagioli e Rabiot, ha gamba, corsa e soprattutto una visione di gioco non indifferente per liberare al meglio le punte bianconere.

Soprattutto dopo l’ultima delusione legata a Milinkovic Savic, i tifosi attendono un colpo in mezzo per completare la batteria dei centrali di centrocampo. De Paul alla Juve sarebbe un acquisto mirato, nemmeno troppo costoso e molto più funzionale ai ritmi bianconeri, rispetto a quanto fatto vedere nella scorsa stagione da Paredes. Difficile però che l’argentino possa arrivare in prestito, l’Atletico vuole disfarsi subito del centrocampista e punta subito a incassare la cifra richiesta.