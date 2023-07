Juventus, solo 14 milioni per Vlahovic: ecco come stanno le cose

La partenza di Dusan Vlahovic dalla Juventus potrebbe portare un’incredibile minusvalenza che bloccherebbe tutti gli affari dei bianconeri.

Una mossa per il bilancio non troppo eccezionale, far partire il centravanti serbo non porterebbe grandi benefici di cassa. Situazione ora da prendere con le molle, soprattutto ben sapendo come la Juve sia alla caccia del suo erede.

La Juve ha iniziato la sua preparazione pre-campionato ma soprattutto sta impostando le basi per una vera e propria rivoluzione. Nessuno è intoccabile, chiunque può partire in casa bianconera, considerando i tanti malumori emersi anche nella scorsa stagione.

La situazione di Dusan Vlahovic è da tenere sotto controllo, l’attaccante è seguito dai top club che sinora non hanno spinto più di tanto sull’acceleratore per averlo. La Juve può liberarsene, ma non otterrebbe quanto previsto, creando così una spiacevole situazione anche in termini di bilancio.

Vlahovic, poca spesa per un top club

Il serbo è arrivato a Torino in maniera propositiva e con voglia di fare, non è un caso come sui social e nei video di backstage stagionali sia stato tra i più raggianti. Ciò non vuole dire però che rimarrà al 100%, anzi. C’è una prospettiva che intriga molto l’attaccante, un salto di qualità non indifferente da poter mettere in conto. Così, avanza una ipotesi importante – PSG a parte – che potrebbe portare anche alla rottura con la società bianconera: prestito di Vlahovic al Real, gli spagnoli sarebbero solo intenzionati a esercitare questa formula.

Ergo, andrebbero a pagare, tra cartellino e costo di ingaggio, solamente 14 milioni di euro per il momento. Una sorta di beffa, i madrileni non vorrebbero rischiare un investimento globale sull’attaccante e fare la maxi offerta: si vuole testare prima il calciatore in Liga, poi eventualmente prendere una decisione definitiva. Carlo Ancelotti potrebbe rodare Vlahovic in Spagna, poi tutto dipenderà dal nuovo allenatore degli spagnoli, quello che allenerà il Real nel 2024-25 dopo l’addio del tecnico italiano verso la nazionale verdeoro.

Situazione che spiazza la Juve ma potrebbe creare una sorta di muro contro muro proprio sul serbo. Vlahovic forzerebbe per il Real, anche in prestito non è una soluzione da poter scartare. Tutto ora dipenderà dalla nuova impostazione della Juventus, se sarà una squadra votata all’attacco o se continuerà con il gioco sparagnino, costringendo i centravanti a fare un lungo e dispendioso lavoro di raccordo. Non il massimo per Vlahovic che vive solamente per il gol o quasi.