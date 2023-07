Malattia Wanda Nara, il piano di Icardi: bomber pronto a cambiare priorità

Momenti di apprensione per la salute di Wanda Nara: il caso è scoppiato all’improvviso e ora Mauro Icardi sta meditando una scelta clamorosa

Mai fare programmi, ora lo sa anche Wanda Nara. Perché la domanda che rimbalza da alcune ore a Buenos Aires è una sola: coma sta adesso?

Tutto è cominciato con alcuni preoccupanti aggiornamenti dei media argentini. Prima hanno parlato di forti dolori addominali cominciati nella giornata di mercoledì scorso che l’hanno portata ad un ricovero d’urgenza per esami più approfonditi. Poi sono scesi nel dettaglio tirando fuori un’ipotesi shock: Wanda ha la leucemia.

Il primo a rivelarlo è stato il giornalista Jorge Lanata, a Radio Mitre. La conferma gli sarebbe arrivata da tre diverse fonti vicine all’imprenditrice, conduttrice e moglie di Mauro Icardi che è stata ricoverata alla clinica Los Arcos.

Ha spiegato che secondo le informazioni in suo possesso, sarebbe stata fatta una puntura del midollo per diagnosticare in maniera definitiva quello che si sussurra. Anche perché persone vicine all’imprenditrice e conduttrice argentina avrebbero già preso contatto con Fundaleu, un centro specializzato nella cura della leucemia.

Una tesi cavalcata anche dalla rete tv Telenoche. Wanda sarebbe stata sottoposta ad un controllo che avrebbe evidenziato un valore di globuli bianchi alti, superiore alla norma. Inoltre è stata notata la milza dilatata e quindi è stata programmato un secondo ciclo di controlli che devono ancora fornire risposte.

Malattia Wanda Nara, il piano di Icardi: il calcio per ora può attendere

La delicatezza della situazione è stata evidenziata anche dalla giornalista argentina Marina Calabrò. Secondo lei, i piani di Wanda erano chiari. Dopo aver terminato le registrazioni di MasterChef Argentina, stava per imbarcarsi in direzione Ibiza dove avrebbe incontrato sua sorella Zaira e sua madre. Poi doveva volare a Milano perché avevano programmato una vacanza in famiglia.

Invece ora Mauro Icardi avrebbe già informato che potrebbe rimandare il suo rientro. Ma soprattutto anche se da parte della famiglia non ci sono state ancora comunicazioni ufficiali, trapela un nuovo piano di battaglia.

Secondo il giornalista Marcelo Polino che ha parlato su America Tv, una delle ipotesi è quella di intervenire sul midollo. E per questi il bomber argentino starebbe pensando di portare sua moglie in Italia per un consulto e un eventuale intervento.

A creare ulteriore apprensione, le dichiarazioni del padre di Wanda, Andrés, che ha un rapporto da tempo conflittuale con la figlia. Prima ha raccontato di essere andato in ospedale e di aver saputo che si trattava soltanto di controlli programmati.

Poi però ha insinuato che ci fossero problemi seri: “In quell’ospedale c’era uno scudo. Non volevano fornire nessuna notizia e questo ha attirato la mia attenzione. Poi mi hanno detto che non aveva niente. Può darsi che tra noi non ci sia una conversazione fluida, ma merito di sapere della sua salute”.