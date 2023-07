Serie A: Simeone nuovo allenatore, accordo a sorpresa

In Serie A le notizie e le novità di mercato stanno iniziando a susseguirsi senza alcuna sosta da giorni ormai. Adesso, però, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la notizia che nessuno si aspettava. Diego Pablo Simeone sarà il prossimo allenatore della big del massimo campionato italiano.

Uno dei tecnici più quotati a livello internazionale è senza ombra di dubbio Diego Pablo Simeone, che ha riportato l’Atletico Madrid nell’Olimpo del calcio mondiale dopo anni di Purgatorio, metaforicamente parlando. All’orizzonte per lui c’è la tredicesima stagione di fila alla guida dei colchoneros. In tal senso, però, arriva la notizia che in maniera del tutto inevitabile spiazza tutti, dai tifosi fino ad arrivare agli addetti ai lavori. Arriva, infatti, in Serie A, dove ha già dimostrato le sue doti da calciatore. Adesso vuole dimostrare al pubblico italiano di essere anche un allenatore capace di fare la differenza. Non solo in Liga spagnola.

Serie A, arriva El Cholo

Nel corso degli ultimi 12 anni sono stati incredibili i risultati sportivi, ma non solo, raggiunti da Diego Pablo Simeone alla guida dell’Atletico Madrid. Ha, infatti, valorizzato in maniera incredibile tanti calciatori, regalando al club tante plusvalenze di primissimo ordine. Ed ha anche inventato tanti calciatori in posizioni del tutto inedite per quella che era stata la loro carriera.

Adesso, stando a quanto raccontato dal portale “todofichajes“, “El Cholo” ha raggiunto un accordo con l’Inter, società del quale diventerà l’allenatore a partire dalla stagione 2024/2025. Il tecnico argentino, infatti, ha diversi problemi da risolvere all’interno dello spogliatoio e ci sono stati anche attriti con la dirigenza. Per queste le due parti hanno deciso di interrompere questa proficua collaborazione. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno rinnovato il proprio contratto fin qui a Simone Inzaghi, che dunque andrà via nel 2024.

Diego Simeone all’Inter

Simeone e l’Inter hanno raggiunto l’accordo che, però, sarà ufficializzato solo alla fine di questa stagione, quando ognuno andrà per la propria strada. Per l’argentino si tratta di un vero e proprio ritorno, dal momento che da calciatore ha indossato la maglia dell’Inter per due stagioni, dal 1997 al 1999. Interessante, poi, la possibile sfida tra padre e figlio, visto che suo figlio Giovanni milita nel Napoli. La Serie A si prepara ad accogliere uno degli allenatori più vincenti degli ultimi anni.