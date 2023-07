Fabian Ruiz ritorna in Italia: decisivo lo scambio

Fabian Ruiz sembra essere ormai prossimo a tornare in Italia. In questo calciomercato lo spagnolo è destinato ad essere uno scambio di calciomercato.

A sorpresa il PSG potrebbe privarsi di Fabian Ruiz solo dopo un anno. Secondo quanto riferito da fichajes.net, lo spagnolo non sembra più rientrare nei piani di Luis Enrique e per questo motivo potrebbero esserci novità nel giro di davvero poco tempo.

In particolare, Fabian Ruiz potrebbe in questo calciomercato ritornare in Serie A attraverso uno scambio. Si tratta di una possibilità da considerare visto che lo spagnolo è in uscita. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione.

Calciomercato: Fabian Ruiz torna in Serie A, ecco con chi firma

Fabian Ruiz si candida ad essere uno dei possibili nuovi rinforzi della nostra Serie A. Come detto in precedenza, il calciatore non sembra più rientrare nei piani del PSG e sono in corso tutte le riflessioni del caso per capire quale sarà il suo futuro. Ad oggi le certezze sono davvero poche, ma il centrocampista ha voglia di tornare nuovamente a certi livelli e per farlo è pronto ad accettare una nuova esperienza in Serie A.

La Juventus potrebbe tornare con forza su Fabian Ruiz soprattutto in caso di partenza di Pogba e attenzione alla possibilità di uno scambio con Vlahovic. Si tratta di una possibilità da tenere in considerazione al momento anche se non c’è nessuna trattativa in corso e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se ci potrà essere una possibilità.

Fabian Ruiz è pronto a tornare in Serie A per giocare con maggiore continuità e quindi non ci resta che aspettare le prossime settimane per capire se alla fine ci sarà il suo ritorno nel nostro campionato oppure no.

Mercato: la Juventus pensa a Fabian Ruiz

La Juventus pensa a Fabian Ruiz per la prossima stagione. Il calciomercato è ancora lungo e può succedere di tutto e quindi non ci restache aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro sul futuro dello spagnolo.

Sicuramente i bianconeri ci pensano ed alla fine il PSG potrebbe dare il via libera definitivo a questa opzione. Vedremo cosa succederà ed alla fine quale sarà il futuro dell’ex Napoli.