Forme da top girl: Sofia Valleri non smetti di guardarla

Forme perfette, pelle abbronzata, viso angelico, labbra carnose: Sofia Valleri è una bomba sexy. Impossibile smettere di guardarla

Ci sono donne nate per essere guardate e ammirate. Ci sono “personaggi femminili “che, oltre alle forme perfette e alle curve pericolose sulle quali ogni uomo darebbe chissà cosa per percorrerle almeno una volta nella vita, mostrano una bellezza che lascia senza fiato, lineamenti che rasentano la perfezione.

A tutto questo, alle doti che Madre Natura ha regalato loro, aggiungono l’amore sconfinato per se stesse, per il proprio corpo, consapevoli che una pianta per vivere rigogliosa ha bisogno di acqua e luce. E allora le vedi, sui social, soprattutto le ammiri, abbronzate, vestite in modo impeccabile, capaci di mostrare quel sottile gioco erotico del vedi e non vedi che ci fa diventare matti.

Lei è Sofia Valleri, classe 1991, un mix perfetto tra la terra ellenica e quella veneta, un capolavoro di cui però possiamo vantarci: è nostra, è tutta italiana. Conduttrice, foto modella, attrice, influencer, volto internazionale molto apprezzato e conosciuto all’estero.

Sofia ha sempre avuto le idee chiare, e nel tempo ha plasmato non solo “il suo talento fisico”, ma anche la sua cultura, acquisendo lo spessore che solo lo studio ti porta in dote. La facoltà di giurisprudenza, le accademie di recitazione, i concorsi di bellezza: la Valleri non si è praticamente fermata mai, con la sua vena artistica, con la sua costante voglia di sperimentare se stessa.

Sofia Valleri baciata dal sole è una bomba a orologeria di bellezza

Nel 2013 viene praticamente scoperta al grande pubblico e diventa nota in Italia per la campagna mondiale Brosway che la vede testimonial e la lancia nel mondo della moda. Dal 2013 in poi viene scelta come volto per molteplici marchi italiani e stranieri di moda. Diventa madrina del carnevale internazionale di Venezia e del carnevale internazionale delle Seychelles.

La consacrazione televisiva intanto arriva in televisione, accanto a Piero Chiambretti, mentre viene notata anche dal cinema, recitando nel ruolo di una principessa araba nel film Game Therapy. In questi anni le aziende, soprattutto straniere, non hanno smesso di cercare il suo volto, così come ha continuato a sfilare sulle passerelle di mezzo mondo.

A noi non resta che guardarla, letteralmente a bocca aperta, sul suo profilo instagram. Ma avete dato una occhiata? Il corpo di Sofia, abbronzatissima, in costume, è una bomba a orologeria. Un lato A tra i più belli mai visti. Impossibile che una così passi inosservata, le forme da favola esplodono letteralmente sotto i vestiti. E la Valleri sa bene che queste sono qualità che vanno mostrate.

Eccola, da Montecarlo, splendida, appoggiata ad un balconcino, con un’abitino che mette in mostra tutto “il suo talento”. Baciata dal sole, Sofia Valleri fa innamorare tutti al primo sguardo.