Il bikini è un filo: Elena Morali, così si vede tutto

Elena Morali è più sexy che mai: sul suo profilo instagram ci mostra il meglio del suo repertorio. Il bikini come se non ci fosse…

Lo spettacolo è assolutamente vietato ai deboli di cuore. Elena Morali, biondissima show girl della nostra televisione, bergamasca doc, habituè dei salotti televisivi, è davvero più sexy che mai. L’estate sembra essere arrivata solo per lei. Pelle abbronzata, corpo favoloso e un costumino che è un filo sottile: se non ci fosse non cambierebbe poi granché. Si vede tutto!

Elena, stellina del piccolo schermo, esplosa al grande pubblico per la sua partecipazione a “La Pupa e il Secchione”, arrivata fino in fondo anche in una recentissima edizione de “Isola dei Famosi”, si fece conoscere anche per la sua intensa relazione con il comico di Colorado, Gianluca Fubelli.

Erano prossimi al matrimonio, sembravano pazzi l’uno dell’altra, poi tutto tramontò, sembro propria per un tradimento della bella Elena, che intanto trovava un nuovo amore in Luigi Mario Favoloso, a sua volta ex di Nina Moric, con cui è lagata da circa tre anni.

Spesso presente da Barbara D’Urso, nell’angolo del gossip, la Morali è una star assoluta dei social. Qualcuno potrebbe storcere il naso circa una carriera che in fondo, a parte i reality, non è mai davvero decollata, ma nell’era delle web star, la Morali dimostra di essere protagonista assoluta con i suoi quasi due milioni di fan. Numeri da capogiro che la consacrano a bellissima della rete.

Elena Morali bionda e super sexy: il costume è un filo sottile e si vede tutto

Elena è orgogliosa del suo percorso, attende ancora la grande occasione e intanto si gode l’affetto del popolo dl web. Non c’è dubbio che una così non può certo passare inosservata. Gli studi di canto e recitazione, un fisico da urlo, una bellezza tipicamente nordica, anche se è italianissima di Bergamo.

Dove vuole arrivare la Morali? Di certo non è una che si arrende, è decisa a rimanere saldamente ancorata al mondo dello spettacolo, vuole a tutti i costi, ci spera, come ha confessato di recente a una rivista specializzata, la conduzione di un programma tutto suo.

Labbra carnose, seno da urlo, un lato B che sembra scolpito dal Canova. La Morali è nata a Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo il 28 gennaio del 1990 (ha 33 anni). Da sempre appassionata di beauty, dopo il diploma pedagogico ha lavorato come hostess e promoter. Ma il suo sogno è sempre stato uno: entrare nel mondo dello spettacolo. E in fondo ci è riuscita.

Le passerelle, come Miss Padania e Miss Universo, hanno dimostrato che con quel corpo puoi arrivare dove vuoi. Nella vita privata, la Morali vive momenti di forte turbolenza, tipici del “suo caratterino” niente male. Ma noi ce la godiamo così, ci piace da morire: piccante, provocatrice, audace. Una bomba sexy.