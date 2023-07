Juve, Bonucci spiazza i tifosi: la confessione diventa un caso

Il futuro di Leonardo Bonucci torna di grande attualità in casa Juventus. Manna e Giuntoli lo avevano raggiunto per comunicargli l’esclusione dai piani del club, ma l’ultima confessione del calciatore fa riflettere

Continua il primo scorcio di lavoro per la Juventus, che man mano sta recuperando anche tutti i vari effettivi della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Le temperature intorno ai bianconeri si alzano, e non solo per la calda estate esplosa in queste settimane, ma anche e soprattutto per le tante vicende di mercato che circondando il club presieduto da Ferrero.

La Juventus dovrà cambiare passo rispetto al recente passato per tornare competitiva e vincente come di fatto non lo è stata nelle ultime due annate concluse a zero titoli. Non mancheranno quindi cambiamenti anche all’interno dell’organico bianconero, a partire dal futuro di un veterano come Leonardo Bonucci, molto criticato per le prestazioni in calo rispetto al passato, e sempre al centro di voci di mercato.

Al calciatore era stato già comunicato che non rientra nei piani del club, e che di conseguenza sarebbe sul mercato. Lo stesso difensore, terminate le vacanze estive, lunedì mattina ha raggiunto la Continassa lì dove ha incassato sostegno ed affatto da parte dei tifosi bianconeri. Visite mediche e poi lavoro sul campo ma a parte per Bonucci che ha quindi da chiarire quali saranno le sue prossime mosse dopo quelle fatte dalla società.

Calciomercato Juventus, Bonucci tra l’addio designato e la voglia di restare: la confessione ai tifosi

Alla Continassa Bonucci ieri ha quindi effettuato il classico gesto della sua esultanza a cementare ancora una volta il legame con la piazza. Manna e Giuntoli nei giorni scorsi lo avevano raggiunto nella sua casa in Toscana per comunicargli che non sarebbe rientrato nei piani del club. Ciononostante visto anche l’affetto dei tifosi il suo volere sembra un altro.

Bonucci non si aspettava una decisione simile, ed a margine del suo passaggio alla Continassa di ieri mattina, dopo aver terminato l’iter nel salutare i fan ha anche effettuato una dichiarazione significativa riportata da ‘Sky Sport’: “La mia volontà è di rimanere. Grazie per tutto l’affetto”.

Molto chiaro Leonardo Bonucci che preferirebbe quindi onorare fino in fondo il suo contratto con la Juventus che prevede ancora un anno di lavoro in bianconero, prima poi di affrontare un futuro diverso. La sua confessione ben si sposa con il calore dei tifosi, ma non con le intenzioni societarie.