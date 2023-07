Lazio: trattativa saltata, il giocatore va in Premier

La Lazio inizia a muoversi per regalare a Maurizio Sarri i rinforzi richiesti. Uno dei grandi obiettivi, però, è sfumato

La Lazio, dopo la cessione di Sergej Milinkovic Savic agli arabi dell’Al-Hilal, inizia a muoversi in maniera concreta sul calciomercato per consegnare al tecnico i rinforzi richiesti.

La cessione del centrocampista serbo ha portato nelle casse del club capitolino circa 42 milioni di euro, cifra che, sommata ai ricavi ottenuti per piazzamento in campionato e Champions League, consentono alla società biancoceleste di avere a disposizione un budget importante per il rafforzamento della rosa.

Il primo acquisto del presidente Lotito è “El Taty” Castellanos, attaccante del New York City in questa stagione in prestito al Girona. Il classe 1998 si è reso protagonista di una buona prima stagione europea, che lo ha visto realizzare addirittura quattro reti nella gara interna contro il Real Madrid. Il calciatore arriva per circa 15 milioni di euro più bonus, ed è chiamato a non far sentire la mancanza di Ciro Immobile nel momento del bisogno.

Messo a segno il colpo per il reparto avanzato, il club romano ora può concentrarsi sulle altre operazioni che interessano centrocampo e difesa. Uno dei grandi obiettivi, però, pare seriamente destinato a sfumare nel giro di poche ore.

La Lazio non affonda, sfuma il grande obiettivo: c’è la Premier

Con un acquisto messo a segno, ce n’è un altro che invece che sfuma definitivamente. La Lazio, infatti, si appresta a perdere uno dei grandi obiettivi di questa sessione estiva.

Stiamo parlando del terzino sinistro Milos Kerkez, ungherese classe 2003 dell’AZ Alkmaar. I biancocelesti lo seguono con molto interesse, tanto che nelle scorse settimane hanno avanzato agli olandesi una proposta da 12 milioni di euro. Niente da fare, l’AZ per lasciar partire il calciatore non è disposto a scendere sotto i 15, cifra ritenuta eccessiva dalla dirigenza biancoceleste.

Ed è qui che entra in gioco la Premier League. Stando a indiscrezioni, infatti, il Bournemouth ha messo sul piatto i 15 milioni di euro richiesti dal club olandese. L’accordo con il calciatore è totale, definito quello con l’Az, dunque il ragazzo proseguirà la propria carriera in Premier League.

A questo punto per la Lazio prende sempre più piede l’ipotesi di un ritorno di Pellegrini, visto che la trattativa con la Juventus risulta in stato avanzato. L’operazione con i bianconeri può chiudersi nelle prossime ore con la formula del prestito con obbligo di riscatto.